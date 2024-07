Comparativo Brasil x Uruguai: como foi a primeira fase de cada seleção

(Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 12:53 • Rio de Janeiro

Brasil e Uruguai se enfrentam nas quartas de final da Copa América, neste sábado (6), após o término da primeira fase da competição. Ambas em situações diferentes no campeonato, as seleções se enfrentam em uma das 'finais antecipadas' em busca do título disputado nos Estados Unidos.

Veja o comparativo das seleções antes do confronto no final de semana:

Desempenho do Uruguai

(Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um dos favoritos ao título da Copa América, o Uruguai mostrou o melhor futebol do campeonato até aqui: a equipe comandada por Marcelo Bielsa venceu os 3 jogos, marcando 9 gols e se isolando como o melhor ataque da competição.

Por enquanto, a campanha dos Azuis-celestes é a melhor até aqui, sendo a terceira equipe da competição a se classificar para as quartas de final com 100% de aproveitamento. O segundo classificado da chave foi o Panamá, que bateu a Bolívia por 3 a 1, e terminou com seis pontos. Os EUA terminaram com 3 pontos e a Bolívia zerada.

Com o elenco voando, toda a força uruguaia será um problema aos brasileiros. O que mais surpreende é o fato de Luis Suárez, lenda e maior artilheiro da história da seleção, estar no banco e não incomodar, já que Darwin Nuñez assumiu a responsabilidade do ataque celeste e é o artilheiro da equipe na competição.

Números do Uruguai desde a chegada de Marcelo Bielsa (maio de 2023):

15 jogos

10 vitórias

3 empates

2 derrotas

34 gols marcados

10 gols sofridos

Desempenho do Brasil

(Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vestir a camisa verde e amarela não é uma tarefa fácil. Faltando dois anos para a Copa do Mundo, a equipe de Dorival Júnior não demonstrou grande evolução nos quatro meses à frente do elenco.

A pouca minutagem de Endrick no torneio sulamericano é um dos principais fatores a se levantar quando falamos da ausência de um bom futebol do 'Esquadrão de Ouro': durante todo o trabalho do técnico, a estrela de 17 anos foi um ponto 'salvador' em grande partes dos jogos, marcando contra Inglaterra, Espanha e México, mas na Copa América esteve em campo por 37 minutos no somatório dos jogos.

Uma das maiores baixas do Brasil é, sem dúvidas, Vini Jr. Suspenso do primeiro jogo do mata-mata após receber o terceiro amarelo na competição, o craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira não enfrenta o Uruguai e demonstrou pouco resultado na primeira fase.

O favoritismo do Brasil, hoje, para erguer a taça continental, é nulo. Argentina e Uruguai, pelo ciclo, correm na frente. Porém, a mentalidade que se deve ter ao entrar em campo contra os Azuis-celestes é que, caso classifique, a moral da seleção sobe e vai cada vez mais forte à semifinal da competição, podendo reconquistar o apoio da torcida no novo ciclo à Copa do Mundo.

Com uma vitória e dois empates amargos, a seleção classificou em segundo lugar no grupo com Colômbia, Costa Rica e Paraguai, e enfrenta o Uruguai no mata-mata da Copa América.