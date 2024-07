Galvão Bueno critica meias da Seleção: ‘Da metade para baixo do futebol inglês’

Galvão Bueno disse que a Colômbia merecia vencer o jogo contra o Brasil (Foto: Reprodução/Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O narrador Galvão Bueno disse, em seu canal no YouTube, que a Colômbia merecia ganhar o jogo contra o Brasil, pela última rodada da fase de grupos da Copa América. O empate em 1 a 1 deixou a Seleção Brasileira em segundo lugar no grupo D, e o adversário nas quartas de final será o Uruguai.

- Merecia ganhar porque hoje o time da Colômbia é melhor que o time do Brasil. É impossível ganhar do Uruguai? Não, mas vai ter que mudar. É a cabeça, é a postura. O Uruguai entra como favorito contra o Brasil. Para reverter esse favoritismo, a Seleção não pode jogar como jogou contra a Colômbia - afirmou.

Galvão lamentou o fato de o Brasil ter ouvido gritos de "olé" da torcida colombiana.

- Os colombianos gritavam olé, e a Seleção praticamente olhando. Vai para cima, faz falta se tiver que fazer. Não pode é ter passividade com o estádio inteiro gritando olé - disse.

O narrador também criticou os meias brasileiros que estiveram em campo, como João Gomes, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Andreas Pereira.

- Vou dizer uma coisa aqui e vão dizer que sou maldoso, mas os quatro jogadores do meio-campo do Brasil que jogaram são de clubes médios para pequenos do futebol inglês. Tem alguém do Manchester City? Do United? Do Arsenal? Do Liverpool? Esse é o nível do meio-campo do futebol brasileiro, da metade para baixo do futebol inglês. O time da Colômbia dominou o meio-campo, dominou o jogo, merecia a vitória - concluiu.