Brasil empata com a Colômbia e fica com o segundo lugar do grupo na Copa América

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 00:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira empatou com a Colômbia nesta terça-feira (2), às 22h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo D da Copa América. Os gols do jogo foram marcados por Raphinha e Muñoz.

A partida

Fraco. Essa é a definição do futebol da Seleção Brasileira nesta Copa América. Após jogar mal contra a Costa Rica e o Paraguai (sim), o Brasil escutou até gritos de olé da torcida colombiana.

No primeiro tempo, até parecia que o Brasil iria bem. No início, Raphinha abriu o placar com um gol de falta sensacional. Depois de um pênalti não marcado em Vinícius Júnior, Munoz, no fim do primeiro tempo, empatou o jogo.

No segundo tempo: nada. O Brasil não produziu. Burocrático, rifava a bola a todo momento e quase não teve chances. A equipe ainda saiu no lucro, já que Borré desperdiçou uma chance clara. No fim, Andreas quase definiu o jogo, mas não deu certo.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

COPA AMÉRICA - 3ª RODADA (GRUPO D)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29 de julho de 2024, às 22h

📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA)

📺 Onde assistir: Globo e SporTV

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

📺 VAR: Mauro Vigliano (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vini Jr.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Rios e James Rodríguez; Arias, Córdoba e Luís Díaz.