Qual o tamanho da ausência de Vini Jr contra o Uruguai?

Vini Jr é amarelado durante jogo do Brasil (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 12:22 • Las Vegas (EUA)

Vini Jr será desfalque para o Brasil contra o Uruguai, nas quartas de final da Copa América. Diante da Colômbia, no fechamento da fase de grupos, o ponta-esquerda recebeu o segundo cartão amarelo em três jogos, e em consequência, está suspenso para o confronto.

As dores de cabeça de Dorival Júnior devem ser grandes. A Seleção não vem apresentando um futebol de bom nível na competição, tendo se classificado em segundo no grupo D, e precisa crescer na fase eliminatória, mas não poderá contar com sua principal referência em um duelo contra uma das equipes favoritas ao título. Entenda com o Lance! qual o tamanho da ausência do camisa 7.

1️⃣ MENTE CALMA EM OMBROS JOVENS?

Sem Vinícius, Dorival precisará mexer na equipe. Gabriel Martinelli é a opção imediata para a ponta-esquerda; Rodrygo pode ser movido para o flanco, com uma possível entrada de Endrick ou Evanilson no centro do ataque.

De qualquer forma, a pressão será depositada em jogadores com pouca cancha com a camisa do Brasil. Endrick, visto por muitos como o futuro da equipe, teria basicamente uma prova de fogo para resolver. Uma responsabilidade que chega cedo, mas que muitas vezes, não faz bem a jogadores. O próprio Vini foi alvo - e é até hoje - de críticas por não conseguir assumir o posto de craque na ausência de Neymar. Quem dirá seu substituto.

2️⃣ MATEMÁTICA DA BOLA

Com Vini Jr em campo, a Seleção ganha um outro peso. Confira os números com o astro em campo:

⚽ 33 jogos

✅ 18 vitórias

🟰 9 empates

❌ 6 derrotas

💯 63.6% aproveitamento

🥅 63 gols marcados

😡 29 gols sofridos

A estreia do atacante aconteceu em setembro de 2019, entrando no segundo tempo de uma derrota para o Peru, em amistoso. Como titular, a oportunidade inicial aconteceu quase dois anos depois, em triunfo sobre o Chile no David Arellano. Ao todo, Vinícius tem cinco gols e cinco assistências no período.

3️⃣ VELHO FREGUÊS

Ronald Araújo, um dos principais zagueiros do mundo, costuma sofrer quando bate de frente com Vini Jr em capítulos de "El Clásico". Principalmente nas duas últimas temporadas, o zagueiro foi deslocado para a lateral com a camisa do Barcelona nos confrontos, e mesmo com muito respeito entre os dois, o brasileiro costuma levar a melhor com dribles e gols.

O reencontro, agora por seleções, poderia ser um trunfo para o sucesso no embate. Porém, a suspensão mudará os planos. Nahitan Nández deve ser mantido na função de lateral-direito do Uruguai, e Vinícius fará certa falta para vencer os duelos individuais, já que o Uruguai é bem postado defensivamente sob o comando de Marcelo Bielsa.