Veja recado de Ceni para Dell e Ruan Pablo, destaques da Seleção Sub-17

A cada fase que o Brasil avança na Copa do Mundo Sub-17, a torcida do Bahia ganha mais esperança para o futuro do clube. E não é para menos, afinal os atacantes Dell e Ruan Pablo, duas joias da equipe, vêm se destacando com a Amarelinha e encantam o mundo com o poder de decisão que levou o Brasil às semifinais. Mas o técnico Rogério Ceni, que vive o dia a dia com eles no Tricolor, é mais pé no chão.
Em entrevista coletiva na noite de ontem, logo depois da derrota do Bahia para o Fortaleza em plena Arena Fonte Nova, Ceni comentou a atual fase da dupla e projetou o futuro deles com a camisa tricolor.
— Eu conheço Del e Ruan Pablo dos treinos. Ruan Pablo está à frente fisicamente. Acho que a primeira fase [da Copa do Mundo] não serve de referência, são seleções muito abaixo. Contra a França, já é um parâmetro melhor. Contra o Paraguai, o Brasil perdeu um jogador no começo, não dá para avaliar. Vejo que são jogadores que podem ser úteis ao Bahia no futuro, mas são garotos de 17 anos. Quantos jogadores de 17 anos jogam na Série A do Brasileiro? Sei que eles vão crescer, e esperamos utilizar eles em janeiro no Campeonato Baiano. O Ruan Pablo ficou muito tempo machucado e, quando recuperamos, ele foi para a Seleção. Mas, com certeza, é um jogador que vai se desenvolver e vai ser útil ao Bahia — ponderou Ceni.
Dell e Ruan Pablo buscam espaço no Bahia
Apesar da pouco idade, Dell e Ruan Pablo já treinam com o elenco profissional do Bahia, mas receberam poucas oportunidades com Rogério Ceni, o que virou motivo de contestação por parte da torcida, que quer ver os jovens em campo. A expectativa é tão grande com os dois, que eles têm, somados, uma multa de quase R$ 2 bilhões.
Tanto Dell quanto Ruan Pablo foram utilizados no início do Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, quando o treinador seguiu a cartilha de poupar o time principal e estender a pré-temporada, o que abriu espaço para os garotos.
Dell parou por aí, mas Ruan Pablo passou a ser presença mais frequente no banco de reservas do time profissional e ganhou minutos na reta final dos jogos contra Vitória, Grêmio e Ceará, pelo Brasileirão, e na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu.
É provável que a dupla de ataque só venha a ter mais oportunidades, de fato, no time principal a partir do dia 10 ou 11 de janeiro, quando o Bahia estreia pelo Campeonato Baiano contra o Jequié.
