menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Veja recado de Ceni para Dell e Ruan Pablo, destaques da Seleção Sub-17

Dupla é decisiva para classificação do Brasil às semifinais

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 21/11/2025
17:19
Rogério Ceni em entrevista coletiva depois da partida contra o Fortaleza (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
imagem cameraRogério Ceni em entrevista coletiva depois da partida contra o Fortaleza (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cada fase que o Brasil avança na Copa do Mundo Sub-17, a torcida do Bahia ganha mais esperança para o futuro do clube. E não é para menos, afinal os atacantes Dell e Ruan Pablo, duas joias da equipe, vêm se destacando com a Amarelinha e encantam o mundo com o poder de decisão que levou o Brasil às semifinais. Mas o técnico Rogério Ceni, que vive o dia a dia com eles no Tricolor, é mais pé no chão.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva na noite de ontem, logo depois da derrota do Bahia para o Fortaleza em plena Arena Fonte Nova, Ceni comentou a atual fase da dupla e projetou o futuro deles com a camisa tricolor.

— Eu conheço Del e Ruan Pablo dos treinos. Ruan Pablo está à frente fisicamente. Acho que a primeira fase [da Copa do Mundo] não serve de referência, são seleções muito abaixo. Contra a França, já é um parâmetro melhor. Contra o Paraguai, o Brasil perdeu um jogador no começo, não dá para avaliar. Vejo que são jogadores que podem ser úteis ao Bahia no futuro, mas são garotos de 17 anos. Quantos jogadores de 17 anos jogam na Série A do Brasileiro? Sei que eles vão crescer, e esperamos utilizar eles em janeiro no Campeonato Baiano. O Ruan Pablo ficou muito tempo machucado e, quando recuperamos, ele foi para a Seleção. Mas, com certeza, é um jogador que vai se desenvolver e vai ser útil ao Bahia — ponderou Ceni.

continua após a publicidade

➡️Herói do Brasil no Mundial Sub-17, Dell agradece torcida do Bahia

Dell no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Dell, atacante do Bahia e da Seleção Sub-17, no CT Evaristo de Macedo; jogador é elogiado por Ceni (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Dell e Ruan Pablo buscam espaço no Bahia

Apesar da pouco idade, Dell e Ruan Pablo já treinam com o elenco profissional do Bahia, mas receberam poucas oportunidades com Rogério Ceni, o que virou motivo de contestação por parte da torcida, que quer ver os jovens em campo. A expectativa é tão grande com os dois, que eles têm, somados, uma multa de quase R$ 2 bilhões.

Tanto Dell quanto Ruan Pablo foram utilizados no início do Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, quando o treinador seguiu a cartilha de poupar o time principal e estender a pré-temporada, o que abriu espaço para os garotos.

continua após a publicidade

Dell parou por aí, mas Ruan Pablo passou a ser presença mais frequente no banco de reservas do time profissional e ganhou minutos na reta final dos jogos contra Vitória, Grêmio e Ceará, pelo Brasileirão, e na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu.

Ruan Pablo em ação contra o Grêimo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Ruan Pablo em ação contra o Grêmio. Também da Seleção, ele forma dupla de "ouro" com Dell, que precisa ser mais aproveitado por Ceni (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

É provável que a dupla de ataque só venha a ter mais oportunidades, de fato, no time principal a partir do dia 10 ou 11 de janeiro, quando o Bahia estreia pelo Campeonato Baiano contra o Jequié.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias