O Bahia ficou devendo na noite desta quinta-feira e sofreu uma dura derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, apenas a segunda do time dentro da Arena Fonte Nova neste Campeonato Brasileiro. O time fez um primeiro tempo muito abaixo diante de mais de 39 mil torcedores, tentou se recuperar no final, mas não evitou a derrota que custou a vaga no G-5.

Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico Rogério Ceni criticou justamente o desempenho da equipe no primeiro tempo, quando Bareiro e Herrera aproveitaram falhas defensivas e abriram 2 a 0 para o Fortaleza. Não à toa, a torcida vaiou muito o Bahia na saída para o intervalo.

— Fizemos um primeiro tempo muito ruim, fomos passivos, marcamos com o olho. Eles entraram em nossa defesa muito facilmente. Por que tivemos que passar por um primeiro tempo ridículo desse para entrar no jogo só no segundo tempo? A postura do primeiro tempo não condiz com o time que nós somos — avaliou Ceni depois da derrota do Bahia para o Fortaleza.

— Jogamos um primeiro tempo inexplicável no comportamental. Sem a bola o jogo continua. Você tem que estar mais atento no sem bola. Nosso sem bola hoje foi muito ruim no primeiro tempo, um dos nossos piores. O jogo é com e sem bola. Se você não corre sem bola, vai sofrer. O jogo existe sem a bola e você precisa duelar para ter sucesso — completou.

Rogério Ceni em entrevista coletiva na Arena Fonte Nova depois de Bahia x Fortaleza (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Ausência de Everton Ribeiro no time titular do Bahia

O Bahia só melhorou no segundo tempo, principalmente a partir da entrada de Everton Ribeiro, que passou a ditar o ritmo do time. Ainda assim não foi o suficiente. Ceni, então, foi questionado sobre a possibilidade de colocar o camisa 10 na equipe titular, mas a recuperação do atleta depois de ser diagnosticado com câncer na tireoide ainda está em andamento.

— Eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo, conversei com ele, mas ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo. É meu desejo contar com ele. Ele foi titular o ano todo, mas passou por uma cirurgia, ficou muito tempo parado, não tem condições de jogar 45 minutos ainda. Ele sente que não consegue competir fisicamente com os demais.

A equipe comandado por Rogério Ceni tem uma chance para se recuperar e evoluir a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando recebe o Vasco na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada.