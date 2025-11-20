Em noite iluminada do ataque, Fortaleza vence o Bahia e respira no Brasileirão
Tricolores fazem confronto eletrizante na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza fez o que só o Cruzeiro conseguiu nesta edição do Campeonato Brasileiro. Em noite iluminada dos atacantes Herrera, Bareiro, Breno Lopes e Deyverson, a equipe comandada por Martín Palermo venceu o Bahia por 3 a 2 na Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira - até então o melhor mandante da competição -, e segue vivo na luta contra o rebaixamento. O Tricolor baiano, por sua vez, se complica na luta por vaga direta na Libertadores.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O resultado deixa o Bahia estacionado na sétima posição, fora da zona de classificação direta para a Libertadores 2026, com 53 pontos, enquanto o Fortaleza pula para a 18ª posição, com 34, e fica a três pontos do Inter, primeiro time fora do Z-4.
Fortaleza brilha no primeiro tempo
Em uma noite chuvosa na cidade de Salvador, a partida ficou muito condicionada ao estado do gramado da Arena Fonte Nova, que não era nada bom. A primeira grande chance, inclusive, foi logo no minuto inicial, quando Luciano Juba arriscou um passe atravessado na defesa e o campo pesado deixou a bola lenta até encontrar Pochettino, que mandou por cima da meta de Ronaldo.
O Bahia respondeu com finalização de Erick Pulga para grande defesa de Brenno, lance que parece ter feito o Tricolor baiano acordar e criar mais volume de jogo. Ainda assim, o Fortaleza seguiu perigoso nas escapadas ao ataque e chegou a acertar o travessão aos 23 minutos em chute de Bareiro na área depois de passe de Breno Lopes. Esse mesmo Bareiro que, dez minutos antes, marcou um gol anulado.
E adivinha quem apareceu aos 29 minutos para abrir o placar... Ele mesmo, Bareiro. O camisa 27 aproveitou grande jogada de Herrera na ponta direita e cabeceou sem chances para Ronaldo. Mas ainda deu tempo para mais.
Se Herrera foi garçom no gol de Bareiro, agora foi a vez do argentino receber cruzamento do seu compatriota Pochettino e aparecer nas costas de Juba para cabecear no contrapé do goleiro do Bahia. A equipe baiana não conseguiu destravar depois de sofrer o segundo gol e saiu para o vestiário vaiada pela torcida.
Bahia tenta reação, mas Fortaleza é premiado pela consistência
Como já era de se imaginar, o Bahia partiu para cima no segundo tempo, enquanto o Fortaleza apostou nos contra-ataques e exploração dos espaços. Apesar da pressão inicial pouco efetiva por parte dos baianos, o Leão do Pici seguiu assustando nos contra-ataques, principalmente nas descidas de Breno Lopes.
O cenário só ficou mais favorável ao Bahia a partir dos 20 minutos, quando Willian José aproveitou pênalti sofrido por Ademir e cobrou com maestria para estufar as redes e diminuir o placar. Rogério Ceni, então, tirou o zagueiro David Duarte, que saiu machucado, e mandou o time para cima com a entrada de Everton Ribeiro.
Depois de um período de abafa total, o Fortaleza se segurou e conseguiu ampliar em uma jogada que parecia despretensiosa. Herrera ganhou a disputa de Acevedo na linha de fundo, passou por Ademir e chegou livre na área para achar Deyverson após bate-rebate. Iluminado, o atacante aproveitou a sobra e ampliou para o Laion. O Bahia até ensaiou uma reação ao diminuir com Tiago aos 42 minutos no segundo tempo, mas não conseguiu evitar sua segunda derrota em casa neste Brasileirão.
➡️Bahia vence concorrência de Flamengo e Palmeiras e contrata joia do Resende
Próximos jogos
O Bahia volta a campo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Vasco também na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza só entra em campo às 19h da próxima quarta-feira, contra o Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em jogo adiantado da 36ª rodada.
✅Ficha técnica
BAHIA 2 X 3 FORTALEZA
34ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Bareiro, 29'/1ºT; Herrera, 35'/1ºT; Deyverson, 30'/2ºT (Fortaleza) | Willian José, 20'/2ºT; Tiago, 42'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Bareiro, Diogo Barbosa, Brenno, Pierre, Bruno Pacheco (Fortaleza); Ademir (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 39.813;
💸 Renda: 1.343.171,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto (Cauly), David Duarte (Everton Ribeiro), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Tiago), Erick (Acevedo) e Jean Lucas; Erick Pulga, Ademir (Kayky) e Willian José.
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira (Pablo Roberto) e Pochettino (Allanzinho); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Matheus Rosseto).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
- Matéria
- Mais Notícias