Herói da Seleção no Mundial Sub-17, Dell tem contrato com multa astronômica no Bahia

A Seleção Brasileira venceu Marrocos por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira (21) e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo Sub-17. O atacante Dell foi o autor dos dois gols, um deles no último minuto da partida, e disparou na artilharia da equipe na competição. O jogador pertence ao Bahia e teve seu contrato renovado com o tricolor no começo do mês, que estabelece uma multa pesada para tirá-lo do Esquadrão.

O clube anunciou que ampliou o vínculo com Dell até o final da temporada 2028 e estabeleceu o valor de 100 milhões de euros como multa rescisória, pouco mais de R$ 620 milhões na cotação atualizada. O contrato, que antes iria até o fim de 2027, é o segundo maior entre os Pivetes de Aço, como são chamadas as joias que jogam na base do do Bahia.

Dell, que tem o apelido de "Haaland do Sertão", atua pelo tricolor baiano desde o final de 2020 e soma títulos pela base do Esquadrão, como os títulos estaduais no sub-15, sub-17 e sub-20, além do título da Copa do Nordeste na última categoria antes do profissional. Pela Seleção Brasileira, ajudou o Brasil a levantar o troféu do Sul-Americano Sub-17 em abril deste ano.

Dell, atacante do Bahia, é o artilheiro da Seleção Brasileira Sub-17 no Mundial da categoria. (Foto: Nelson Terme/CBF)

Bahia tem outras joias com multa pesada

O Bahia ainda tem outros dois nomes no elenco com status de joias e que também possuem multas relevantes em contratos assinados recentemente, ambos integram o elenco da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17. O goleiro Arthur Jampa e o atacante Ruan Pablo também tiveram seus vínculos renovados pela diretoria tricolor e, juntos, os três jogadores custam quase R$ 2,5 bilhões.

Arthur Jampa, assim como Dell, tem multa estabelecida de 100 milhões de euros em seu contrato, que foi assinado no final de 2027. O jogador de 17 anos assinou seu primeiro vínculo profissional com o tricolor baiano. O atacante, titular da Seleção neste Mundial Sub-17 ao lado de Dell, é o que tem a maior multa estabelecida, de 200 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,24 bilhão na cotação atualizada.

Ruan também teve participação direta na classificação do Brasil no Mundial Sub-17, disputado no Catar. O camisa 7 deu o passe para Dell marcar o primeiro gol da equipe na vitória por 2 a 1. No total, o atleta soma outros dois gols com a equipe na competição.