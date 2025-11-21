Herói do Brasil no Mundial Sub-17, Dell agradece torcida do Bahia

A vitória do Brasil por 2 a 1 na partida contra o Marrocos na tarde desta sexta-feira, no Catar, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, tem nome e apelido. Formado nas categorias de base do Bahia, o atacante Dell, mais conhecido como "Haaland do Sertão", foi o autor dos dois gols da seleção brasileira e garantiu a equipe nas semifinais contra Portugal.

Em entrevista depois da partida, o atleta de 17 anos comentou a classificação e fez questão de agradecer a torcida do Bahia, que sempre mostra carinho pelo camisa 9 nas redes sociais.

— Agradecer ao apoio da torcida brasileira, da torcida tricolor também. Foi na emoção, muita felicidade. A gente abriu o placar, tomou o empate no fim, mas ainda conseguimos sair vencedores. Só agradecer a Deus, à minha família, amigos e namorada. Foi um jogo muito complicado, mas fui abençoado com esse gol no finalzinho. Agora é aproveitar e já focar na partida da semifinal — celebrou Dell, atacante do Bahia, após vitória do Brasil.

Dell abriu o placar para a Seleção logo aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o Marrocos correu atrás e conseguiu empatar nos acréscimos da etapa final. Quando a partida se encaminhava para uma nova disputa de pênaltis, o "Haaland do Sertão" apareceu novamente para resolver aos 49 do segundo tempo e selou o 2 a 1 depois de driblar o goleiro com a frieza de um atacante nato.

Esse foi o quinto gol dele no Mundial, artilheiro isolado da seleção brasileira. Além dos dois marcados contra o Marrocos, Dell balançou a rede outras duas vezes na goleada por 7 a 0 contra Honduras e fez o gol de empate contra a Zâmbia, ambos os jogos na fase de grupos.

Dell e Ruan Pablo fazem dobradinha do Bahia na Seleção

Dell e Ruan Pablo, atacantes do Bahia, comemoram gol do Brasil contra Honduras (Foto: Nelson Terme/CBF)

Mas Dell não representa o Bahia sozinho nesta Seleção. Seu companheiro em várias categorias na base do Tricolor, o também atacante Ruan Pablo é um dos destaques da equipe no Mundial, com dois gols marcados. Ambos já treinam no time principal do Bahia, mas ainda não ganharam sequência sob o comando de Rogério Ceni.