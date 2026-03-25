Seleção Brasileira chega a Boston para amistoso contra a França

A Seleção Brasileira já está em Boston para o aguardado amistoso contra a França, um dos principais confrontos desta Data Fifa. A delegação comandada por Carlo Ancelotti desembarcou na noite desta quarta-feira (25), após período de preparação em Orlando, onde realizou os últimos treinos antes da viagem.

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O duelo desta quinta-feira (26), marcado para as 17h (horário de Brasília), colocará frente a frente duas das seleções mais fortes do futebol mundial. De um lado, o Brasil busca evolução sob o comando de Ancelotti; do outro, a França chega com o status de vice-campeã mundial e elenco estrelado.

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Provável escalação e desfalque importante

Para o confronto, Ancelotti já confirmou algumas peças da equipe titular. O zagueiro Léo Pereira começará jogando, enquanto Marquinhos está fora da partida após sentir dores no quadril durante um treinamento em Orlando. O defensor segue em tratamento e permanece na cidade, com chance de retorno no próximo amistoso, diante da Croácia.

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Além disso, os laterais serão Wesley e Douglas Santos, e o treinador indicou uma formação mais ofensiva, com quatro jogadores no setor de ataque. A ideia é testar alternativas e observar o comportamento do time em um jogo de alto nível.

Durante entrevista coletiva, Ancelotti destacou a importância de avaliar novos nomes no elenco:

— Temos três zagueiros novos, o Léo Pereira, o Bremer e o Ibañez. Queremos avaliar não só a condição física, mas como eles se encaixam no grupo. Todos têm qualidade para estar na Copa do Mundo.

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Com isso, o Brasil deve entrar em campo com: Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli (João Pedro), Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Léo Pereira durante treino da Seleção Brasileira em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Teste de alto nível

Mesmo com desfalques, o treinador italiano ressaltou o peso do confronto contra a França, que também lida com ausências importantes. Para ele, o amistoso serve como um termômetro importante neste momento da temporada.

— É uma Data FIFA complicada para todos, mas é um teste muito importante contra uma equipe que pode ser favorita para muitos. Queremos mostrar atitude e qualidade — afirmou.

O amistoso em Boston será mais do que um simples jogo preparatório: representa uma oportunidade para o Brasil medir forças contra uma potência mundial e avançar no processo de construção da equipe visando os próximos desafios.