Veja os gols de Brasil x Croácia: Seleção sofre empate, mas Endrick salva o dia

O amistoso entre Brasil e Croácia foi o último antes do anúncio dos convocados para a Copa do Mundo, marcado para 18 de maio. Por isso, o confronto ganhou tons decisivos para alguns jogadores que seguem em busca de uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti. ⬇️Veja abaixo todos os gols da partida;

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O jogo, que parecia resolvido no placar construído pelo Brasil no primeiro tempo (1x0), viveu grandes reviravoltas. Já na reta final (83'), a Croácia buscou o empate, ressuscitando os fantasmas que ficaram no coração do torcedor após a eliminação na última Copa do Mundo.

Mas, a reação brasileira foi rápida, certeira e teve um nome: Endrick. O atacante do Lyon sofreu o pênalti - que foi cobrado e convertido por Igor Thiago - e, poucos minutos depois, arrancou com a bola vindo de trás do meio-campo, para colocar Gabriel Martinelli em boas condições de finalização. O atacante do Arsenal aproveitou a chance de se consagrar e balançou as redes.

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2ºT: Brasil 3 x 1 Croácia - ⚽Gabriel Martinelli

2ºT: Brasil 2 x 1 Croácia - ⚽ Igor Thiago

1ºT: Brasil 1 x 1 Croácia - ⚽Lovro Majer

1ºT: Brasil 1 x 0 Croácia - ⚽Danilo Santos

Disputa intensa no ataque

✍️ Texto de Tiago Teixeira Mendes

A disputa por vagas no ataque da Seleção Brasileira ganhou novos capítulos a poucos meses da Copa do Mundo de 2026. Com cerca de dois meses para definir os 26 convocados, Carlo Ancelotti observa um cenário competitivo, em que o ranking de artilheiros da Seleção Brasileira contrasta com as escolhas mais recentes.

O ranking de artilheiros da Seleção Brasileira mostra um cenário curioso: os principais goleadores recentes não são, necessariamente, os titulares atuais. Uma das principais apostas do futebol e esperança do Brasil na Copa, Vini Jr soma oito gols e sete assistências em 46 partidas, ocupando a 11ª posição entre os artilheiros em atividade. Já Raphinha aparece na sétima colocação, com 11 gols e sete assistências em 37 jogos. Apesar dos números mais modestos, ambos são presenças constantes nas convocações e devem figurar na lista final para a Copa do Mundo.

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Matheus Cunha em ação em Brasil x Croácia (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

🎰 Aposte no jogão entre Brasil x Croácia!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Ficha Técnica - Brasil x Croácia

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).

🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).

🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).

Escalação da Seleção Brasileira

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.