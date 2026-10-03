Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil tem série de mudanças na escalação para jogo com a Índia; veja o time

Seleção faz último jogo desta Super Data Fifa em Calcutá, a partir das 11h

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 10:02
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Vestiário do Brasil antes do amistoso com a Índia
Vestiário do Brasil antes do amistoso derradeiro com a Índia (Divulgação/@Brasil)

Como já era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer uma série de mudanças na escalação do Brasil para o jogo com a Índia. O treinador confirmou a estreia de Pedro Morisco no gol, e mexeu também em todos os demais setores para a partida marcada para às 11h (de Brasília).

➡️Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado

A expectativa na véspera eram por sete alterações, mas Ancelotti fez uma a mais: Andrey Santos. Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador dissera que não iria confirmar o time porque "ainda tinha uma dúvida". Agora, se sabe que era Andrey na vaga de Bruno Guimarães.

continua após a publicidade

Entre as outras novidades na Seleção Brasileira está a escolha de Pedro, do Flamengo, para formar o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr. Vale lembrar que Raphinha, que foi titular nos dois jogos com a Austrália, lesionou-se no último jogo e acabou cortado.

Dessa forma, a escalação da Seleção para o duelo com Índia tem Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Jr.

continua após a publicidade
Torcerdores da Índia agitam bandeiras antes do amistoso com o Brasil, em Calcutá
Torcerdores da Índia agitam bandeiras antes do amistoso com o Brasil, em Calcutá (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

Índia também escalada para o jogo com o Brasil

O técnico indiano Khalid Jamil também confirmou os 11 que iniciais para o jogo com a Seleção Brasileira. A Índia vai a campo com Gurpreet; Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra; Thapa, Apuia, Manvir e Williams; Sahal e Ashique.

A seleção da Índia prega muito respeito ao Brasil. Nos últimos dias, Khalid Jamil deu declarações afirmando que a intenção do amistoso é "aprender" com o futebol brasileiro.

continua após a publicidade

A arbitragem vem do Uzbequistão: Ilgiz Tantashev será o árbitro principal, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Seleção empatou com a Austrália

Parceiro - Claro Notícias

Que horas é o jogo da Seleção Brasileira contra a Índia hoje?

Há 52 minutos
Pedro Seleção Brasileira

Flamengo

Pedro na Seleção: como o atacante do Flamengo pode se encaixar no esquema de Ancelotti

Há 4 horas
Técnico da Índia, Khalid Jamil, abraça Carlo Ancelotti na véspera de amistoso da Seleção em Calcutá

Futebol Internacional

Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado

Há 19 horas
índia x Brasil

Onde Assistir

Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Há 20 horas
Vini Jr está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Seleção Brasileira

Palco de amistoso do Brasil traz lembrança especial para Vini Jr e Seleção

Há 20 horas
Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

Seleção Brasileira

Relatório da Fifa destaca Vini Jr entre os principais pontas da Copa 2026

Há 23 horas
Mais LANCE!
Pedro durante treino da Seleção Brasileira

Ancelotti testa Pedro no ataque, e Brasil pode ter sete mudanças na escalação

Marquinhos acena para os torcedores na chegada da Seleção a Calcutá

Na Índia, Marquinhos diz que Seleção quer se reconectar com o torcedor

Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva em Calcutá

Ancelotti faz mistério, mas confirma um nome na escalação do Brasil para enfrentar a Índia

Reinaldo em Santos x Mirassol

Reinaldo pede chance na Seleção e cita Rodinei: 'Poderíamos ser lembrados'

Lucca Caramico durante partida pela Seleção Brasileira

Joia do Corinthians ganha protagonismo e brilha pelo Brasil Sub-17

Heitor fez o segundo gol da Seleção Sub-20

Seleção Sub-20 faz bom segundo tempo e vence os EUA em amistoso

Camisas de Índia e Brasil antes do amistoso em Calcutá

Seleção Brasileira já está em Calcutá para amistoso com a Índia

Amistoso Índia x Panamá, em Bangalore

Índia será adversária do Brasil de pior ranking em três décadas

Pelé em ação pelo NY Cosmos diante do Mohun Bagan, em Calcutá, na Índia

Brasil enfrenta Índia pela 1ª vez em local histórico para Pelé

Gabriel Magalhães concede entrevista após treino da Seleção Brasileira na Austrália

Gabriel Magalhães avalia novatos e novo ciclo da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Ancelotti indica mudança na Seleção Brasileira contra a Índia

Jogadores da Seleção Brasileira sub-20 se abraçam durante comemoração de gol de Yuri Teles na vitória sobre a Dinamarca

Brasil x Estados Unidos: horário e onde assistir ao amistoso internacional sub-20

Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29)

Com Gabriel Bontempo, Santos volta a ter titular na Seleção após quase uma década