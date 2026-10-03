Como já era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer uma série de mudanças na escalação do Brasil para o jogo com a Índia. O treinador confirmou a estreia de Pedro Morisco no gol, e mexeu também em todos os demais setores para a partida marcada para às 11h (de Brasília).

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A expectativa na véspera eram por sete alterações, mas Ancelotti fez uma a mais: Andrey Santos. Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador dissera que não iria confirmar o time porque "ainda tinha uma dúvida". Agora, se sabe que era Andrey na vaga de Bruno Guimarães.

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Entre as outras novidades na Seleção Brasileira está a escolha de Pedro, do Flamengo, para formar o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr. Vale lembrar que Raphinha, que foi titular nos dois jogos com a Austrália, lesionou-se no último jogo e acabou cortado.

Dessa forma, a escalação da Seleção para o duelo com Índia tem Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Jr.

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Torcerdores da Índia agitam bandeiras antes do amistoso com o Brasil, em Calcutá (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

Índia também escalada para o jogo com o Brasil

O técnico indiano Khalid Jamil também confirmou os 11 que iniciais para o jogo com a Seleção Brasileira. A Índia vai a campo com Gurpreet; Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra; Thapa, Apuia, Manvir e Williams; Sahal e Ashique.

A seleção da Índia prega muito respeito ao Brasil. Nos últimos dias, Khalid Jamil deu declarações afirmando que a intenção do amistoso é "aprender" com o futebol brasileiro.

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A arbitragem vem do Uzbequistão: Ilgiz Tantashev será o árbitro principal, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin.

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