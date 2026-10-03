Após enfrentar a Austrália em duas ocasiões nesta Data Fifa, a Seleção Brasileira joga contra a Índia neste sábado (3), em Calcutá, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, também conhecido como Salt Lake.

➡️Pedro na Seleção: como o atacante do Flamengo pode se encaixar no esquema de Ancelotti

A partida será realizada às 11h (de Brasília), 19h30 no horário local, e será o último confronto da equipe comandada por Carlo Ancelotti nesta pausa do futebol de clubes. Nos duelos anteriores contra os australianos, o Brasil empatou o primeiro jogo em 1 a 1 e venceu o segundo por 4 a 2.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado

O Brasil irá enfrentar a Índia pela primeira vez na história neste sábado (3), em Calcutá, em uma partida em que a Seleção não deverá ter maiores dificuldades. Os indianos ocupam apenas a 138ª colocação no ranking da Fifa e vêm de um empate por 1 a 1 com o Panamá. E o respeito da seleção indiana é tanto que o técnico Khalid Jamil diz que o jogo com o Brasil servirá como um aprendizado.

➡️Ancelotti testa Pedro no ataque, e Brasil pode ter sete mudanças na escalação

— Precisamos disputar mais partidas deste nível. Não quero enfrentar equipes de baixo ranking, é melhor jogar contra uma seleção bem colocada. Com certeza haverá evolução. Os jogadores vão aprender com essas experiências. E eu, como treinador, também vou evoluir na maneira de interagir com eles. De modo geral, isso é benéfico para todos — disse Jamil em entrevista esta semana à agência de notícias indiana PTI.

continua após a publicidade

Além do amistoso com o Brasil, na próxima terça-feira (6) a Índia vai enfrentar o Uruguai, também em Calcutá.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Índia de Khalid Jamil costuma dar ênfase ao setor defensivo. No papel, tem alinhado num 4-4-2 clássico, mas o time costuma variar o esquema conforme o jogo se desenrola. O foco, no entanto, não muda: a ideia é manter um bloco baixo e tentar saída rápida ao ataque quando o time recupera a bola.

➡️Consórcio Embracon: Planeje a compra do seu próximo carro novo com consórcio. Simule agora.

E se na Seleção Brasileira o técnico Carlo Ancelotti tenta renovar o time, na Índia Khalid Jamil faz o mesmo. O treinador, que assumiu a equipe há pouco mais de um ano, deixou de fora da convocação para estes três jogos alguns dos medalhões da equipe.

continua após a publicidade

— Selecionei os jogadores de acordo com seus méritos e desempenho. Não há jogadores do último ano nem do penúltimo. Precisamos formar uma equipe equilibrada — considerou no início do mês passado, ao definir os convocados.

Por tudo isso, o resultado do jogo deste sábado é considerado mero detalhe. O foco da Índia é se preparar para as eliminatórias para a Copa da Ásia, no próximo ano.