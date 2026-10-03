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Pedro na Seleção: como o atacante do Flamengo pode se encaixar no esquema de Ancelotti

Camisa 9 do Flamengo entrou no segundo tempo no primeiro amistoso contra a Austrália

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 06:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Pedro Seleção Brasileira
Pedro em treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

O camisa 9 do Flamengo, Pedro pode ganhar neste sábado (3) a primeira oportunidade como titular da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Depois de utilizar Endrick e Raphinha em funções diferentes no comando do ataque nos dois amistosos contra a Austrália, Carlo Ancelotti testou o centroavante do Rubro-Negro entre os titulares no último treinamento antes do duelo com a Índia, em Calcutá.

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A partida contra os indianos será a terceira e última da Seleção nesta Data Fifa. O confronto está marcado para as 11h (de Brasília), em Calcutá. A tendência é que Pedro comece o jogo, embora Ancelotti não tenha confirmado oficialmente a escalação.

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A possível titularidade aparece depois de duas escolhas diferentes do técnico italiano para o setor ofensivo. No primeiro duelo com a Austrália, Endrick começou entre os titulares, enquanto Pedro entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de 25 minutos. Na segunda partida, Ancelotti mudou a característica do ataque e colocou Raphinha como atacante central, apostando em um jogador mais móvel. Pedro não entrou naquela partida, enquanto Endrick recebeu nova oportunidade na etapa final.

Ancelotti testa três características diferentes para o ataque

A sequência de escolhas de Ancelotti permite observar alternativas com características distintas para a posição mais avançada do ataque brasileiro.

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Endrick oferece mobilidade, velocidade e potência. Embora atue pelo centro e tenha presença na área, o atacante também consegue sair da referência, atacar espaços e utilizar arrancadas para chegar ao gol.

Raphinha, por sua vez, tem origem e características diferentes das de um centroavante tradicional. O jogador costuma atuar pelos lados, mas pode se aproximar da área e ocupar a região central.

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Pedro representa uma opção diferente. O atacante do Flamengo é um camisa 9 mais fixo, com presença dentro da área, bom jogo aéreo e capacidade para atuar como pivô. Apesar de ser um centroavante de maior porte físico, também possui recursos técnicos e consegue participar das jogadas no último terço.

O próprio Ancelotti destacou essa diferença ao falar sobre os dois centroavantes em coletiva nesta sexta-feira (2).

— São bastante claras as diferenças entre Endrick e Pedro. Endrick é um jovem com talento extraordinário, com muita qualidade, com muita força, com muita potência. O Pedro é um jogador experiente, com muita técnica. Explicar as características do Pedro é bastante simples. Para mim, o Pedro é um jogador de futebol, que sabe jogar o futebol.

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Pedro pode mudar o funcionamento do ataque da Seleção

A possível entrada de Pedro também representa uma mudança na forma como a Seleção pode ocupar o campo ofensivo.

Com um centroavante mais fixo pelo meio, os jogadores que atuam pelos lados podem encontrar mais espaço para atacar. Vinicius Jr, por exemplo, pode receber maior liberdade para atuar pelas pontas, enquanto Pedro permanece como uma referência entre os zagueiros.

Outra possibilidade está no jogo de costas para o gol. A capacidade de Pedro de fazer o pivô pode oferecer uma alternativa para a equipe progredir no campo e aproximar os jogadores de meio-campo e os pontas da área adversária.

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Nesse cenário, o atacante não precisaria participar apenas da finalização das jogadas. A capacidade de proteger a bola, fazer o pivô e combinar com os companheiros também pode ser utilizada na construção ofensiva no último terço.

Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção Brasileira
Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Ancelotti trata jogo contra a Índia como oportunidade

Antes da partida, Ancelotti também explicou que os jogadores que receberão oportunidade contra a Índia não devem encarar o confronto como uma avaliação definitiva.

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— A verdade é que são testes. Vamos fazer outro teste amanhã. Falei com todos os jovens que vão jogar ou jogaram no primeiro jogo que para eles não é uma prova, é uma oportunidade de mostrar a qualidade que podem ter. Então é tomar tudo isso com muita tranquilidade porque não é uma prova para ele.

O treinador afirmou que o período serve para observar as opções disponíveis no início do novo ciclo da Seleção. O duelo com a Índia será o último compromisso brasileiro nesta Data Fifa.

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