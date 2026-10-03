Seleção joga em cidade de fuso horário 'quebrado'; entenda

A Seleção Brasileira joga neste sábado (3) em Calcutá, cidade que, como o restante da Índia, tem uma peculiaridade em relação aos fusos horários tradicionais. Em vez de ter a diferença em hora cheia, ela é "quebrada" em 30 minutos. Sendo prático: o jogo das 11h (de Brasília) começa às 19h30 de Calcutá.

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O fuso da Índia com diferença de 8h30min em relação à Brasília — e não de oito ou nove, como se esperaria em circunstâncias normais — existe há 120 anos. Foi definido oficialmente em 1906, quando foi estabelecido o Horário Padrão Indiano (IST, na sigla em inglês).

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Com cerca de 2,9 mil quilômetros de leste a oeste, a Índia tem extensão suficiente para adotar dois fusos horários em relação ao padrão internacional, com base no meridiano de Greenwich.

Mas a quebra no horário em 30 minutos remonta ao período em que a Índia ficou sob domínio britânico. No século 18, a Companhia das Índias Orientais, uma organização comercial do Reino Unido, tinha grande atuação no país asiático. Por volta de 1800, ela administrava um dos primeiros observatórios da Ásia, em Madras (atual Chennai). Naquele período que o primeiro astrônomo oficial do observatório declarou o horário de Madras como a base do Horário Padrão Indiano.

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E naquela mesma época, era comum mundo afora que cada região adotasse o horário que bem entendesse. Na Índia, porém, havia uma preocupação logística em relação aos horários de chegadas e partidas dos trens e navios da Companhia das Índias Orientais. Por isso foi adotado um horário padrão.

Ainda assim, Calcutá manteve um horário próprio até 1948. Desde então, segue o mesmo adotado pelo restante do país asiático.

Índia não é o único país do mundo com padrão de fuso diferente

Apesar da diferença de padrão em relação a maior parte do mundo, o fuso horário indiano de +5h30 em relação a Greenwich é tecnicamente correto: os 30 minutos existem porque o meridiano usado para o fuso da Índia fica a 82,5° a leste de Greenwich. E como cada 15 graus de longitude correspondem a uma hora, 82,5° correspondem a 5 horas e 30 minutos.

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A Índia não é o único país que usa fuso horário quebrado. Irã (UTC+3h30), Afeganistão (4h30), Sri Lanka (+5h30) e Mianmar (+6h30) são alguns outros. O Nepal é ainda mais específico: UTC +5h45.

Torcedores da Índia antes do amistoso contra o Brasil (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

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