VAR do pênalti polêmico da Bolívia contra o Brasil é liberado; veja

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (11) o áudio do VAR do duelo entre Brasil e Bolívia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida foi realizada na última terça-feira (9), na cidade de El Alto, a 4.100 metros de altitude.

A Bolívia venceu por 1 a 0, com gol de Miguelito, em cobrança de pênalti originada em lance polêmico revisado pelo VAR.

A derrota representou o primeiro revés da Seleção Brasileira na Era Carlo Ancelotti, mas a equipe já estava garantida no Mundial do ano que vem. Os bolivianos, por sua vez, conquistaram vaga na repescagem do torneio.

No Estádio Municipal de El Alto, Ancelotti optou por escalar uma equipe alternativa, bastante modificada em relação à que havia derrotado o Chile por 3 a 0, no Maracanã, na semana anterior. O objetivo foi observar outros jogadores.

O goleiro Alisson foi o destaque do Brasil no primeiro tempo, mas não conseguiu evitar o gol de Miguelito, aos 48 minutos da etapa inicial.

No lance decisivo, o árbitro de campo interpretou como normal a disputa de bola entre Bruno Guimarães e um atacante boliviano dentro da área. No entanto, após a revisão, o VAR recomendou a marcação do pênalti.

Com os resultados da rodada final, o Brasil terminou as Eliminatórias em quinto lugar, com 28 pontos em 18 partidas: foram oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

A Seleção volta a campo em outubro, em amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Em novembro, a comissão técnica planeja enfrentar seleções africanas, e em março de 2026 a ideia é medir forças com equipes europeias já classificadas para a Copa.

Seleção Brasileira perdeu da Bolívia por 1 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

VAR:

Na interpretação do VAR, o volante Bruno Guimarães cometeu falta sobre o lateral Roberto. O árbitro chileno Cristian Garay, após assistir às imagens, decidiu marcar a infração dentro da área.

Segundo a análise do VAR, o jogador brasileiro atingiu o pé do adversário.

Diálogo do VAR:

VAR: "Possível pênalti."

AVAR: "Para mim, disputa."

AVAR: "Ele tira a bola e depois leva o jogador."

VAR: "De novo."

VAR: "Me dá outro ângulo."

AVAR: "O jogador já está de pé."

VAR: "Sanciono falta, me parece imprudência."

AVAR: "Tranquilo, pessoal, estamos revisando a ação na área."

VAR: "Aqui, olha: ele acerta a perna."

VAR: "Olha um pouco mais atrás."

VAR: "Esse é o ponto de contato."

VAR: "Travam, a bola sobe e o jogador amarelo acerta o pé do verde."

VAR: "Olha de novo. Travam. A bola sobe e o jogador faz um movimento."

AVAR: "Movimento adicional."

AVAR: "Acerta a canela."