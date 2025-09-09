Pênalti para a Bolívia contra Brasil provoca reclamação de Ancelotti

No intervalo da partida entre Bolívia e Brasil, o treinador Carlo Ancelotti mostrou reação intensa após a marcação de um pênalti para os donos da casa no fim do primeiro tempo. As câmeras da transmissão da “TV Globo” captaram o momento em que o técnico italiano se dirigiu ao árbitro chileno Cristian Garay para reclamar da decisão. O lance envolveu o brasileiro Bruno Guimarães, que derrubou o lateral esquerdo boliviano Roberto, e após revisão do VAR, o árbitro confirmou a penalidade máxima. Além dele, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, também reclamou bastante com o árbitro chileno.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti lamenta cortes na Seleção, mas exalta oportunidades

Na cobrança, o jovem Miguelito, destaque boliviano e ex-Santos atualmente no América-MG, converteu com precisão e abriu o placar. Esse gol coloca a Bolívia em posição favorável para garantir vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A altitude de 4.100 metros de El Alto teve papel fundamental no desenvolvimento do confronto. A Bolívia tomou conta do jogo, utilizando-se da adaptação à altitude para impor seu ritmo. Desde o início, a equipe local partiu para o ataque, conduzida por uma torcida animada que pressionava constantemente o Brasil. A estratégia ficou evidente na insistência por chutes de fora da área, muitos deles comandados por Miguelito, que foi protagonista das investidas bolivianas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A determinação da equipe da casa encontrou resultado aos 45 minutos, quando o pênalti foi assinalado após o lance analisado pelo VAR.

Do lado brasileiro, o time dirigido por Ancelotti encontrou dificuldades visíveis para se adaptar às condições do jogo. A altitude pareceu afetar a posse de bola e a capacidade ofensiva da Seleção. Com apenas três finalizações, sendo somente uma com perigo real para o gol adversário, o Brasil apresentou dificuldades para criar jogadas, refletindo as limitações impostas pela pressão física da altitude e pela marcação firme da Bolívia.

A seleção brasileira volta a campo no mês de outubro, quando terá pela frente Japão e Coreia do Sul. Em novembro, a ideia da comissão é enfrentar seleções africanas. Já em março, a busca será por seleções europeias já classificadas para a Copa.

continua após a publicidade