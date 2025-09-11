Um dia após a derrota por 6 a 3 diante da Colômbia, que impediu a Venezuela de disputar a repescagem para a Copa do Mundo de 2026, a demissão do técnico Fernando Batista foi anunciada pela federação de futebol do país (FVF). O treinador de 55 anos comandava a Vinotinto desde março de 2023 e, ao final daquele ano, havia conquistado a surpreendente quarta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2024, a seleção registrou desempenho positivo ao vencer as três partidas da fase de grupos da Copa América. Eliminada nas quartas de final pelo Canadá nos pênaltis, a seleção encerrou o torneio invicta. Em junho, ao vencer a Bolívia por 2 a 0 na 15ª rodada das Eliminatórias, a Venezuela ampliou para quatro pontos a vantagem sobre a rival na disputa pelo sétimo lugar, posição que garantia vaga na repescagem para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

A expectativa venezuelana de alcançar seu primeiro Mundial sofreu revés após três derrotas consecutivas: 2 a 0 para o Uruguai, 3 a 0 para a Argentina e a derrota acachapante para a Colômbia. Apesar disso, a equipe chegou à última rodada dependendo apenas de si, mas perdeu a sétima colocação para a Bolívia, que venceu o Brasil por 1 a 0.

Jogadores da Venezuela após o apito final da partida contra a Colômbia (Foto: Juan Barreto/AFP)

A seleção boliviana, sétima colocada com 20 pontos, dois a mais que a Venezuela, garantiu vaga na repescagem. Agora, La Verde disputará as duas últimas vagas da próxima Copa contra outras cinco seleções. Além da Nova Caledônia, representante da Oceania, o torneio contará com representantes da África, da Ásia e dois da Concacaf.

continua após a publicidade

➡️ Brasil no playoff? Entenda como funciona a repescagem para a Copa do Mundo

Quem é Fernando Batista? 📋

Em comunicado nas redes sociais, a Federação Venezuelana de Futebol justificou a demissão de Fernando e sua comissão técnica pela não obtenção dos resultados esportivos esperados para o ciclo. A carreira do argentino é essencialmente ligada ao comando de seleções. Ele dirigiu as equipes de base da Armênia e da Argentina antes de assumir o sub-23 da Venezuela e, posteriormente, o cargo de treinador principal da seleção adulta. Como jogador, Batista é ídolo do Argentinos Juniors.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.