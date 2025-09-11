Thiago Silva foi o nome do jogo na vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã. O Tricolor superou a desvantagem do jogo de ida e eliminou a equipe de Rogério Ceni nas quartas de final da Copa do Brasil. Autor do gol da vitória, o zagueiro passou a ser ventilado novamente na Seleção Brasileira e virou tema central de debate na ESPN.

🗣️Gustavo Zupak

- Hoje foi um jogo em que as valências defensivas do Thiago, que é o que tornou ele o craque que é, foram pouco exigidas, então ele foi resolver de outra forma, de cabeça. Já falei aqui outras vezes, eu não abriria mão do Thiago na seleção brasileira até hoje. Para a Copa do Mundo do ano que vem, se ele mantiver o nível que ele está mantendo a carreira inteira… O Thiago é um cara que não baixa o nível, é um craque - defendeu.

🗣️Pedro Ivo Almeida

- Thiago não só merece ser pelo menos observado, como o fato desse debate só ser levantado agora mostra um equívoco. Porque não é um gol ou uma atuação que deveria trazer isso à tona. Desde o Dorival, tomou-se uma decisão por parte da CBF de se afastar algumas lideranças do elenco, que se mostrou equivocada com a volta do Casemiro - avaliou.

- Se a gente está querendo debater se o Neymar tem condições de jogar a Copa, por que não o Thiago Silva? Fosse um jogador de outro apelo midiático jogando 20% do que o Thiago está jogando, a gritaria seria ainda maior. Ancelotti precisa considerar o que está jogando o Thiago - completou.

Fluminense avança as semifinais da Copa do Brasil

Os dois gols saíram no decorrer da segunda etapa. Em cobrança de pênalti, Canobbio abriu o placar para os tricolores, e após cobrança de falta, Thiago Silva cabeceou firme para marcar o gol da classificação para o Fluminense.

Com o resultado, o Tricolor aguarda o vencedor de Botafogo x Vasco, para conhecer seu adversário nas semifinais da Copa do Brasil. Além da vaga na semifinal, o Fluminense garantiu o valor de R$ 9.922.500 em premiação.

O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (13). A equipe recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Maracanã.