Jornalistas apontam melhor jogador da Seleção desde a chegada de Ancelotti

Equipe terminou as Eliminatórias na 5ª posição

Samuel Lino, do Flamengo, não foi chamado por Ancelotti no jogo da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraAncelotti chegou à Seleção Brasileira em junho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
06:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira encerrou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta semana, e o Lance! ouviu alguns jornalistas para comentar o desempenho da equipe. Os profissionais apontaram qual o melhor jogador da equipe desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, em junho.

Mauro Beting (SBT)
"A melhor revelação foi o Alexandro, o zagueiro. Não se esperava muita coisa e ele foi muito eficiente em todos os jogos, e não teve também muita gente interessante. Ele foi a revelação"

Marília Ruiz (Band)
"Nenhum destaque especial com brilho. Bruno Guimarães parece ter ganho vaga ao lado de Casemiro"

Lizandra Trindade (Ex-Globo)
"Estevão teve estrela e soube aproveitar a oportunidade"

Pedro Ivo Almeida (ESPN)
"Casemiro"

Vitor Guedes (Lance!)
"Como Chile é café com leite, à vera, o Brasil ainda não jogou nada com Ancelotti: dito isso, Luiz Henrique teve os melhores minutos e ganhou pontos"

Ciclo da Seleção Brasileira

Ancelotti disputou quatro jogos à frente da Seleção Brasileira, contra Chile, Paraguai, Equador e Bolívia, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Após a Copa do Mundo de 2022, a equipe passou pelo comando de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Junior. Nas Eliminatórias, o Brasil terminou na 5ª posição, com 28 pontos, atrás de Argentina, Uruguai, Equador e Colômbia.

Seleção perdeu para a Bolívia
Seleção Brasileira perdeu na última rodada das Eliminatórias, para a Bolívia (Foto: @rafaelribeirorioICBF)

