Torcedores se irritam com chegada 'fria' dos jogadores da Seleção a hotel
Bola rola neste domingo para Brasil x Panamá no Maracanã
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A Seleção Brasileira chegou ao hotel Hilton, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde ficará concentrada até o amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no fim da tarde deste domingo (31). Muitos torcedores esperavam a chegada do ônibus do Brasil, mas os jogadores passaram direto, o que causou irritação.
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Depois de um período de treinos na Granja Comary, os atletas e a comissão técnica da Seleção Brasileira descansam visando o último duelo no Brasil antes da Copa do Mundo.
A chegada da delegação ao hotel mobilizou dezenas de torcedores, que aguardavam ansiosamente o momento de ver os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para buscar o hexa. O clima era de enorme expectativa e entusiasmo para ver de perto os principais nomes da Seleção Brasileira. Apesar do clamor da torcida, os jogadores passaram direto e não deram espaço para a 'tietagem'.
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Em conversa com a reportagem do Lance!, uma torcedora se mostrou muito irritado com a postura dos atletas da Seleção Brasileira.
— A gente veio aqui para a porta do Hilton, vim trazer meu filho de sete anos para ver a Seleção, mas eles não deram nem um tchau, nem apareceram aqui. Desceram e foram direto para o hotel. Causa chateação. Todos aqui esperando para tentar ver, tirar uma foto que seja. Não custava nada — disse Emanuelle, que esperava a Seleção Brasileira com o filho.
Ancelotti define escalação da Seleção Brasileira
Antes da viagem para o Rio de Janeiro, Ancelotti comandou o último treinamento em Teresópolis e confirmou a equipe que iniciará o amistoso contra o Panamá. O treinador italiano antecipou a escalação durante entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado.
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— A escalação será: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. No segundo tempo haverá trocas — disse Ancelotti em entrevista coletiva na manhã deste sábado (30), na Granja Comary.
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🟡Brasil x Panamá🔴
Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Todos os convocados da Seleção Brasileira estarão à disposição, com exceção de Neymar, que segue em recuperação de lesão na panturrilha direita, além de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Champions League neste sábado.
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