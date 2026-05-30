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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção Brasileira se despede da Granja Comary e segue para o Rio de Janeiro

Brasil deixa a Granja e inicia concentração para duelo no Maracanã

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
18:26
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Torcedores esperam o ônibus da Seleção na saída da Granja Comary
imagem cameraTorcedores esperam o ônibus da Seleção na saída da Granja Comary (Foto: Bruno Vaz/Lance!)
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TERESÓPOLIS — A delegação da Seleção Brasileira deixou a Granja Comary na noite deste sábado (30) e seguiu viagem para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31). A saída aconteceu após o término da final da Champions League, disputada entre PSG e Arsenal. Ambos os times tinham representantes da Seleção em campo na finalíssima.

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Pelo Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli entraram em campo. No lado do PSG, Marquinhos foi titular e o responsável por erguer a taça de campeão.

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Seleção Brasileira se despede da Granja Comary

Seleção Brasileira encerrou sua breve passagem pela Granja Comary com um último treino tático antes do amistoso com o Panamá neste domingo (31), no Maracanã. O técnico Carlo Ancelotti comandou a atividade no fim da manhã deste sábado (30). O treino foi acompanhado de perto por familiares dos jogadores e patrocinadores da Seleção.

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Além do treino tático, realizado em gramado reduzido, os jogadores treinaram finalizações neste sábado. Raphinha e Léo Pereira também praticaram cobranças de faltas. Na véspera, parte do elenco já treinara cobranças de pênaltis.

Chegando na capital fluminense, a delegação da Amarelinha vai direto ao hotel Hilton, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ficará até amanhã, antes de se dirigir ao Maracanã.

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Ancelotti, Viniícius Jr e os demais jogadores da Seleção em campo na Granja Comary
Jogadores da Seleção Brasileiro durante treinamento na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes da saída da delegação, Ancelotti confirmou a escalação que iniciará a partida: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Júnior e Luiz Henrique.

A reportagem acompanha a chegada da Seleção ao hotel no Rio de Janeiro e trará atualizações em tempo real.

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