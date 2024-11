Seu Lance!: adquira a camisa da Seleção de 1998 a partir de R$ 1

A inconfundível camisa verde e amarela da Seleção Brasileira teve um de seus modelos mais bonitos da história lançado no ciclo para a Copa do Mundo de 1998. O manto usado por craques como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Roberto Carlos pode ser adquirido por você em um valor a partir de R$1 com o Seu Lance!.

É isso mesmo, você não entendeu errado. O nosso site de leilões de artigos esportivos, em parceria com o Alambrado, está fazendo uma promoção histórica. Você pode fazer a sua oferta a partir de 12h (de Brasília) desta sexta-feira (22), com os lances iniciando a apenas 1 real, para adquirir a peça e tirar aquela onda na roda de amigos. Vai ficar de fora dessa?

🔰 Seu Lance!: a campanha da Seleção Brasileira na Copa de 1998

A Copa do Mundo de 1998, realizada na França, representou um carrossel de emoções para o torcedor brasileiro. Após a histórica conquista do tetra nos Estados Unidos, os comandados de Zagallo foram à Europa na busca por manter a hegemonia no futebol mundial. Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos... o elenco estrelado, apesar da ausência de Romário, cortado por uma lesão, era muito favorito para a conquista.

Após se classificar em um grupo com Escócia, Marrocos e Noruega, a Seleção Brasileira passou por Chile, Dinamarca e por um jogo histórico diante da Holanda, lembrado por muitos como um dos melhores de todos os tempos e pela narração marcante de Galvão Bueno, na defesa de Taffarel em cobrança de pênalti de Cocu: "Sai que é sua, Taffarel!".

O conto de fadas vivido no Velho Continente durou até encontrar a França, dona de casa, na decisão no Stade de France, onde tudo começou a dar errado. Da crise convulsiva de Ronaldo Fenômeno ao colapso brasileiro em campo, a Seleção amargou uma das principais derrotas da sua história, caindo por 3 a 0 diante de um Zidane imparável, que marcou dois gols e garantiu aos mandantes o primeiro título mundial de sua história.

🟢🟡 BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 1998

✅ FASE DE GRUPOS

⚽ Brasil 2x1 Escócia

⚽ Brasil 3x0 Marrocos

⚽ Noruega 2x1 Brasil

✅ OITAVAS DE FINAL

⚽ Brasil 4x1 Chile

✅ QUARTAS DE FINAL

⚽ Brasil 3x2 Dinamarca

✅ SEMIFINAL

⚽ Holanda (2) 1x1 (4) Brasil

✅ FINAL

⚽ França 3x0 Brasil

Na decisão da Copa do Mundo, Zagallo mandou a Seleção Brasileira a campo com:

Taffarel; Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos; César Sampaio (Edmundo), Dunga, Leonardo (Denilson), Ronaldo, Bebeto e Rivaldo

🔰 TIME: Brasil

📆 ANO: 1998

🔢 NÚMERO: -

⚽ NOME: -