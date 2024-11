A camisa II do Palmeiras na temporada 1998 foi marcada por conquistas em duas copas: Mercosul e do Brasil. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta foi marca de um ano lendário na história do Verdão. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala alviverde.

Palmeiras 1998: rei de copas!

A base do time que, no ano seguinte, conquistaria a Libertadores, deu sua amostra de que seria um elenco forte em competições de mata-mata. Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi ganhando pátio ao superar Ceará, Botafogo, Sport e Santos no caminho até a decisão. Na final, enfrentou o forte Cruzeiro e conquistou o título após perder a ida por 1 a 0 e vencer a volta no Morumbi por 2 a 0. A camisa 10 naquela decisão estava nas costas do craque Alex, e a imbatível dupla Paulo Nunes e Oséas marcou um gol cada para conquistar a taça pela primeira vez na história do Verdão.

Palmeiras terminou o ano com dois títulos sobre o Cruzeiro (Foto: Gazetapress)

Na mesma temporada, o Palmeiras derrotou o Cruzeiro novamente em uma decisão, na final da Copa Mercosul. Após dois jogos, com uma vitória para cada lado, o Verdão venceu o duelo brasileiro no terceiro jogo com gol do lateral paraguaio Arce, sendo campeão da primeira edição do torneio sul-americano.

Time do Palmeiras em 1998: Marcos; Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior, Júnior; César Sampaio, Rogério, Alex, Zinho; Paulo Nunes e Oséas (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

