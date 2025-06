‘Melhor momento da minha vida’, diz Raphinha sobre carreira e Seleção

Após uma temporada digna de Bola de Ouro, Raphinha chega para o próximo ciclo com o Barcelona com a responsabilidade de ser a referência técnica da equipe junto com Lamine Yamal. Em evento da Coristina D no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, o jogador falou sobre seu momento no clube e suas expectativas para a Copa do Mundo.

— Eu diria que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida no contexto geral. Espero seguir nesse caminho até a copa e depois da copa. esse é o meu objetivo pessoal desde que eu comecei a jogar futebol, que é sempre dar o meu melhor, um dia após o outro, uma temporada após a outra, um jogo após outro — disse Raphinha.

Com números muito acima do que vinha apresentando na carreira, Raphinha afirmou que não vai se conformar com menos do que o desempenho da última temporada.

Raphinha participou de evento da Coristina D em São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso)

— Eu não ficaria nem um pouco satisfeito se eu fizesse algo abaixo do que eu entreguei nessa temporada. Se eu consegui entregar foi porque eu tenho capacidade para fazer. Eu sou uma pessoa que me cobro muito e, se eu não consigo entregar aquilo que eu acho que eu poderia entregar, acaba o mundo para mim. Afinal, se a gente está aqui hoje, tem muito a ver com o meu trabalho. Eu diria que quase tudo é por conta do meu trabalho, por conta daquilo que eu entrego dentro de campo e também fora — concluiu o brasileiro.

Raphinha projeta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Além do desempenho no Barcelona, Raphinha quer repetir o sucesso no Brasil. Pela Seleção, tem 11 gols em 34 partidas e já disputou uma Copa do Mundo - em 2022. No evento da Coristina D, o atacante revelou sua cobrança interna e crença no elenco brasileiro.

— Eu me cobro muito e na seleção a gente sabe a responsabilidade que a gente tem, de uma maneira geral, falando de todo mundo. A gente sabe da responsabilidade que é representar o Brasil numa Copa do Mundo. Eu participei do outro ciclo, cheguei também faltando um ano (para a Copa) e vi também mudança de jogadores e isso pode acontecer. Mas eu acredito que todo mundo que chega na seleção é porque tem capacidade para estar lá, tem potencial e trabalha muito para estar lá — disse.

— E quando a gente chega lá, a gente quer dar o nosso melhor, até porque a gente quer ficar lá por muito tempo. A gente não quer simplesmente chegar, vestir a camisa da seleção um jogo e depois não ir mais. Eu acho que isso é a maior mentira do mundo, se alguém um dia falou sobre — disparou Raphinha.

Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

— (A pressão) É bom para a gente ir mais focado para a Copa, para a gente saber que a gente está representando uma nação inteira e que toda essa nação conta com a gente. A gente está em um caminho bom, obviamente os últimos resultados não foram os melhores, não foram aquilo que a torcida, a imprensa e todo mundo queria. Nem a gente queria isso, até porque se pudéssemos ganhar todos os jogos, a gente ganharia todos os jogos.

Raphinha ainda avaliou o momento do Brasil, já classificado para a Copa do Mundo de 2026, e projetou a competição.

— A gente está em um bom caminho. Acho que uma Copa do Mundo é diferente de você jogar cinco vezes, dez vezes no ano. A Copa do Mundo, a gente costuma dizer que é tiro curto. A cada três dias tem um jogo. Mas eu acho que o Brasil, na minha opinião, tem que ser sempre favorito e vai ser sempre favorito pelos títulos que tem — avaliou.

— Obviamente que a gente sabe que foram outros jogadores, outros ciclos, outros momentos, outros treinadores que ganharam. Mas a gente também carrega essa responsabilidade de ser pentacampeão, de ser a única seleção pentacampeã e a gente vai em busca da sexta — finalizou o brasileiro.

Raphinha conta com mental forte para manter sucesso

Manter o nível da última temporada pelo Barcelona não é fácil. Para isso, Raphinha afirma que o preparo psicológico vai ajudá-lo a continuar marcando gols pelo clube.

— Mentalmente eu estou muito bem. Como eu falei, eu acabo de sair da melhor temporada da minha vida. Não tem como eu estar triste ou cabisbaixo com alguma coisa, com a chegada de um ou de outro. Qualquer um que chegue com o pensamento de trabalhar duro para ajudar o time vai ser muito bem-vindo, tanto por mim quanto para os outros jogadores. Eu acho que isso é o mais importante.

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

— E da questão tática, acho que quem decide é o treinador. Eu não posso te responder essa pergunta. O que eu posso te responder é que eu estou muito bem psicologicamente e fisicamente. E daqui a 15 dias a gente começa uma temporada nova.

Veja os números de Raphinha na temporada

Raphinha foi um dos principais destaques do Barcelona na temporada, levando o time à tríplice coroa no âmbito nacional. O time conquistou La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, todas com o Real Madrid como vice.

57 partidas 4661 minutos em campo 34 gols 22 assistências 56 participações em gols 3 títulos

