Seu Lance! A história da lendária camisa da Seleção da Copa de 1998

Ronaldo Fenômeno em ação com a camisa da Seleção Brasileira, contra a Argentina, em 1998 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 09:00 • Redação do Lance!

O uniforme verde e amarela da Seleção Brasileira em 1998 é um dos mais icônicos da história do futebol. Capaz de despertar as mais diversas sensações entre os torcedores, a camisa utilizado por lendas como Cafu, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo se tornou um símbolo tão relevante da moda esportiva que foi relançada recentemente pela fornecedora esportiva Nike.

O manto da Seleção Brasileira de 1998 é apenas uma das camisas raras do futebol disponíveis para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube. Saiba um pouco mais sobre esse uniforme lendário da história do Brasil.

Ao lado de Zico e Dunga, Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)

Seleção Brasileira na Copa de 1998

A Copa do Mundo de 1998, realizada na França, representou um carrossel de emoções para o torcedor brasileiro. Após a histórica conquista do tetra nos Estados Unidos, os comandados de Zagallo foram à Europa na busca por manter a hegemonia no futebol mundial. Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos... o elenco estrelado, apesar da ausência de Romário, cortado por uma lesão, era muito favorito para a conquista.

Após se classificar em um grupo com Escócia, Marrocos e Noruega, a Seleção Brasileira passou por Chile, Dinamarca e Holanda até encontrar a França, dona de casa, na decisão no Stade de France, onde tudo começou a dar errado. Da crise convulsiva de Ronaldo Fenômeno ao colapso brasileiro em campo, a Seleção amargou uma das principais derrotas da sua história.

-A única coisa que eu posso atrelar a uma convulsão no dia da final da Copa do Mundo é realmente esse estresse, um estresse muito alto, sob pressão e sem nenhum tipo de preparo - disse Ronaldo ao "Fantástico" em uma tentativa de explicar o que aconteceu antes da decisão.

Sampaio festeja o primeiro gol da Copa do Mundo de 1998, na França (Foto: AFP / TOSHIFUMI KITAMURA)

BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 1998

FASE DE GRUPOS

Brasil 2x1 Escócia

Brasil 3x0 Marrocos

Noruega 2x1 Brasil

OITAVAS DE FINAL

Brasil 4x1 Chile

QUARTAS DE FINAL

Brasil 3x2 Dinamarca

SEMIFINAL

Holanda (2) 1x1 (4) Brasil

FINAL

França 3x0 Brasil

Na decisão da Copa do Mundo, Zagallo mandou a Seleção Brasileira a campo com:

Taffarel; Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos; César Sampaio (Edmundo), Dunga, Leonardo (Denilson), Ronaldo, Bebeto e Rivaldo

🔰 TIME: Brasil

📆 ANO: 1998

🔢 NÚMERO: -

⚽ NOME: -