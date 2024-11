Seu Lance!: adquira camisas históricas em nosso site de leilões

Você é um colecionador nato de ítens esportivos raros ou está em busca de um manto do seu time que tenha uma grande representação histórica? O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, te dá os caminhos para tirar aquela onda na roda de amigos com peças sensacionais do mundo do futebol.

A partir desta segunda-feira (11), teremos o lançamento do nosso site de leilões, o Seu Lance!. Nele, você encontra camisas antigas e raras dos mais diversos times de futebol, tanto na esfera brasileira quanto na esfera mundial, assim como itens esportivos raros.

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 120 camisas, e o primeiro leilão do Seu Lance! contam com 30 peças que estarão disponíveis por três semanas. E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 2 de dezembro, a partir das 18h (de Brasília), teremos um pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; e que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

O primeiro leilão, que estará disponível a partir desta segunda (11), contém as seguintes camisas:

👀 Time - Modelo - Tamanho - Ano - Número - Nome - Lance inicial

✏️ Legenda: S/Nº = sem número na camisas

S/N = sem nome na camisa

⚽ Corinthians de 1990 - Jogador - G - 10 - Neto

⚽ Palmeiras de 2009 - Jogador - G - 7 - Diego Souza

⚽ Corinthians de 2021 - Jogador - GG - 12 - Cássio

⚽ Barcelona de 2007-08 - Torcedor - G - 10 - Ronaldinho

⚽ Brasil de 1998 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ PSG de 2017-18 - Torcedor - M - 10 - Neymar

⚽ Flamengo de 2010 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Inter de Milão de 2008-09 - Torcedor - G - 7 - Figo

⚽ Atlético-MG de 2013 - Torcedor - G - 11 - S/N [autografada por todo o elenco]

⚽ Fluminense de 2012 - Jogador - G - 14 - S/N

⚽ Ceará de 2009 - Jogador - GG - 34 - J. Henrique

⚽ Bayern de Munique de 1998-99 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Coritiba de 2008 - Jogador - GG - 6 - S/N

⚽ Atlético-MG de 2012 - Torcedor - GG - 10 - S/N

⚽ Remo de 2011 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Chapecoense de 2013 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Chelsea de 2013-14 - Torcedor - GG - 29 - Eto'o

⚽ Alemanha de 2000 - Torcedor - GG - 2 - S/N

⚽ Botafogo de 2013 - Jogador - M - 10 - Seedorf

⚽ Argentina de 2008 - Torcedor - GG - S/Nº - S/N

⚽ Avaí de 2018 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Vitória de 2009 - Torcedor - G - 9 - S/N

⚽ Sport de 2010 - sem especificação - G - 10 - S/N

⚽ Palmeiras de 1998 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Estudiantes de 2011 - Torcedor - M - S/Nº

⚽ Vasco de 2000 - Torcedor - M - 11 - S/N [autografada por todo o elenco]

⚽ Cruzeiro de 2019 - Torcedor - G - 18 - S/N

⚽ Santa Cruz de 2014 - Torcedor - G - 10 - S/N - R$ 499,00

⚽ Criciúma de 2011 - Torcedor - G - 9 - S/N

⚽ Paysandu de 2010 - Torcedor - G - 10 - S/N

