Seu Lance! Veja a lendária camisa do Botafogo usada por Seedorf

A camisa do Botafogo de 2013 tem a cara de Clarence Seedorf. O holandês foi o grande nome do Alvinegro naquele ano. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje do Glorioso.

Seedorf no Botafogo em 2013

Clarence Seedorf teve uma passagem marcante pelo Botafogo em 2013, ano em que chegou ao clube carioca com grande expectativa. O ex-jogador da seleção holandesa, com uma carreira vitoriosa na Europa, foi contratado para ser o principal jogador do time, tanto dentro de campo quanto fora dele, ajudando a dar maior visibilidade ao clube.

O meia teve a missão de ajudar o Botafogo a se classificar para a Copa Libertadores de 2014, o que acabou sendo alcançado com a equipe terminando o Campeonato Brasileiro de 2013 na quarta posição. No entanto, o ano também foi marcado por altos e baixos. Apesar de sua boa fase em campo e sua liderança, o Botafogo teve dificuldades em algumas partidas e não conseguiu alcançar títulos. A temporada de Seedorf no clube foi, portanto, uma mistura de momentos de brilho individual e coletivos de superação, com o time se destacando no campeonato, mas sem conquistar grandes troféus.

Seedorf camisa 10 do Botafogo

Último encontro: Botafogo 0x1 Ponte Preta (28/09/2013, pelo Brasileirão)

Seedorf - Ponte Preta x Botafogo (Foto: Miguel Schincariol/LANCE!Press)

🔰 TIME: Botafogo

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: Seedorf