Ronaldo abre o jogo sobre presidência da CBF: ‘Estou extremamente preparado’

Em leilão beneficente na noite desta quinta-feira (21), em São Paulo, Ronaldo Fenômeno falou sobre a possibilidade de se candidatar ao cargo de presidente da CBF no futuro. De acordo com o atacante histórico da Seleção Brasileira, ele se sente preparado para assumir o cargo, mas admitiu tratar o assunto com paciência. Ele também afirmou que o futebol brasileiro "precisa de mudanças". Veja no vídeo abaixo:

— Há muitos anos, falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF, e isso não mudou. Vamos aguardar o momento certo de fazer isso acontecer. Estou extremamente preparado para esse momento e, obviamente, o futebol brasileiro precisa de mudanças grandes, mas não quer dizer absolutamente nada. Não sou candidato, não tenho eleição à vista, então é só a minha vontade que não mudou de muito tempo para cá - afirmou Ronaldo.

O Lance! apurou no último domingo (17) que Ronaldo deseja se candidatar à presidência da CBF e levar Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City, para o comando da Seleção. Sobre a intenção de se aproximar do treinador espanhol, que renovou hoje o contrato com o Manchester City até 2027, o ídolo pregou cautela:

— Não dá para passar a carroça na frente do burro. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho muitas ideias no caso de um dia isso acontecer, mas não dá para gente especular nada agora.

Na verdade, o artilheiro do penta tem a intenção de concorrer à presidência da entidade na eleição do próximo ano. O mandato de Ednaldo Rodrigues terminará em março de 2026. O pleito, no entanto, acontecerá um ano antes, em 2025, e o atual presidente pretende concorrer a reeleição.

Ex-dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo também desejou boa sorte à equipe celeste, que enfrentará o Racing no próximo sábado (23), pela decisão da Copa Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai. Atarefado com uma semana de eventos, o ex-atacante confirmou que não estará presente na final.

— Eu vou estar torcendo muito para o Cruzeiro, o Cabuloso, trazer o caneco, até porque fiz parte dessa história. Tenho grandes amigos lá. Tenho certeza que, nas mãos do Pedrinho, o Cruzeiro vai continuar crescendo. Estarei torcendo muito. Quero desejar muito boa sorte a todos os jogadores, técnicos, funcionários, e obviamente à torcida do Cruzeiro que vai estar lá acompanhando - completou Ronaldo.