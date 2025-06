Ex-Seleção Brasileira revela desejo de comprar o Corinthians

O Corinthians vive um momento conturbado nos bastidores há um tempo. Nesta segunda-feira (23), um ex-jogador Alvinegro e da Seleção Brasileira manifestou seu desejo de um dia comprar as ações do clube caso o Timão vire SAF.

continua após a publicidade

Durante uma entrevista ao canal "Denilson Show", no Youtube, Ronaldo Fenômeno foi perguntado do porque de comprar o Cruzeiro, e não o Corinthians. Em tom bem-humorado, o craque explicou o movimento, mas disse que tem vontade de comprar o Timão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não tenho muita esperança, porque infelizmente a situação no Corinthians hoje tá muito complicada. É uma confusão interna com o conselho, com a atual gestão, com a dívida. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é virar uma SAF - começou Ronaldo

continua após a publicidade

- Se o Corinthians virar SAF, eu arrumo um dinheiro e embarco, e não vai ser uma surpresa não. Eu acredito muito enquanto clube e massa social. O Corinthians é uma máquina.

Não é a primeira vez que Ronaldo manifesta interesse de comprar o Corinthians

Durante uma entrevista ao programa Charla Podcast, em março, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno levantou a possibilidade de ser um futuro dono do Corinthians, clube que já atuou e que tem relação íntima com a carreira do craque. O tema surgiu após uma mensagem de um espectador, que sugeriu que o agora empresário investisse no alvinegro.

continua após a publicidade

➡️Ex-Seleção Brasileira manda recado para Messi: ‘Tem muito a aprender’

Ao ser questionado pela audiência e pelos apresentadores, o Fenômeno não recuou e se mostrou disposto a investir no Corinthians no futuro. Após comprar o Real Valladolid, da Espanha, em 2018, e o Cruzeiro em 2021, vendido no ano passado, Ronaldo cogitou abrir mão dos seus investimentos para concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas desistiu da candidatura. Com a desistência, o ex-jogador volta a ser um potencial investidor de outros times de futebol.

- Cara, o dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor - disparou.

Ronaldo também destacou que vê um potencial no clube de gerar receitas ainda maiores com a transformação do clube em SAF e sob sua gestão. Para ele, o Corinthians já é um exemplo de clube que tem um bom faturamento, mas ainda precisa resolver pendências significativas, como as dívidas acumuladas.

- Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar para frente com um orçamento grande. Porque o Corinthians fatura dinheiro e fatura bem. Se for organizado, dá para faturar mais ainda - completou o empresário.

Ronaldo jogou no Corinthians (Foto: Ari Ferreira)

Recado da Torcida Organizada

Pouco depois da fala de Ronaldo Fenômeno sobre a possibilidade de comprar o Corinthians, em março, uma das torcidas organizadas do clube, a Gaviões da Fiel, mandou um recado para o ex-jogador e se posicionou contra o investimento no alvinegro. Em comunicado oficial, o grupo afirmou que a transformação do clube em SAF não faz parte da "essência popular" que carrega.

No texto, a Gaviões cita a entrevista de Ronaldo no Charla Podcast, onde aconteceu a fala do ex-atleta, e afirma que situações como essa tumultuam o ambiente da torcida por se tratar de um assunto polêmico. A torcida pondera que existem melhorias a serem feitas no viés financeiro e administrativo, mas reitera que o clube pertence à torcida.

- Lamentamos que, mais uma vez, em uma reta final de campeonato, surjam notícias que tentam tumultuar o ambiente, colocando corintiano contra corintiano quando se trata de assunto SAF. Temos ciência de que o clube precisa de profissionalização para superar sua atual situação econômica, mas ter um dono não ajudaria em nada. O Corinthians não precisa ser vendido para ser bem administrado. A possibilidade de transformar o clube em uma SAF vai contra sua essência popular. O Corinthians nasceu do povo e deve permanecer sob o controle de sua torcida, sem virar mercadoria nas mãos de investidores - diz o texto.

Em outro trecho, a organizada diz que vê que os clubes brasileiros que foram transformados em SAFs "perderam sua autonomia e identidade", segundo o texto, e que a torcida precisa ser colocada em primeiro plano em todos os times do futebol.

- A história já mostrou que clubes que adotaram a SAF perderam autonomia, identidade e, em muitos casos, viraram apenas negócios sem compromisso com suas raízes, como aquele já feito e desfeito pelo ex-jogador recentemente. O futebol não pode ser tratado apenas como um ativo financeiro, onde a paixão e a tradição são colocadas em segundo plano diante de interesses comerciais - completa o comunicado.