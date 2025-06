Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, terá na comissão seu filho Davide. O auxiliar estudou a possibilidade de iniciar sua trajetória sozinho, mas escolheu acompanhar o pai no desafio de comandar o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ ‘Melhor momento da minha vida’, diz Raphinha sobre carreira e Seleção

Em entrevista ao jornal "Marca", o jovem de 35 anos falou sobre a nova trajetória no futebol seleções, algo inédito na carreira de Carletto, e disse ter guardado o desejo de voos solo.

- No momento, não estou pensando em julho de 2026; estou focado no dia a dia. No dia em que uma oferta chegar, ela será avaliada e discutida. Não posso dizer o que farei daqui a um ano. Mas é verdade que, neste momento, estou muito, muito animado com o Brasil e com a CBF. Também é uma oportunidade rara de aprender um novo idioma e conhecer uma liga, jogadores e profissionais do mais alto nível. Meu pai é de Reggiolo, uma cidade de 5.000 habitantes. É impossível imaginar alguém nascido lá treinando a seleção brasileira. Então, estamos vivendo um sonho, mas um sonho muito real. E sim, ganhar a Copa do Mundo é possível, porque esse é claramente o objetivo do Brasil - afirmou o auxiliar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado sobre o posto de Carlo após um possível título mundial com a Seleção, que encerraria um jejum incômodo de 24 anos, Davide deixou a imparcialidade de lado e elevou seu ascendente ao máximo panteão da história.

continua após a publicidade

- Para mim, sim, meu pai será o maior da história. Não tenho dúvidas. Mas é um debate em que não sou imparcial. Vamos lá, eu digo que, para mim, ele é o melhor técnico da história, mesmo que não ganhe a Copa do Mundo - disse.

Carlo (esq.) e Davide Ancelotti (terceiro da dir. para a esq.) em trabalho com o elenco da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

🔰 Começo do trabalho de Carlo Ancelotti, ex-Real Madrid, na Seleção

Carletto estreou pela Seleção Brasileira na Data Fifa de junho, com resultados importantes. No primeiro jogo, empatou por 0 a 0 com o Equador em Guayaquil; cinco dias depois, superou o Paraguai por 1 a 0, com gol de Vini Jr - comandado pelo europeu em Madri - e garantiu um lugar no Mundial do próximo ano com duas rodadas de antecedência.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.