Jogador preterido na Seleção justifica críticas à lista de Ancelotti

Destaque do Al-Hilal na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, Renan Lodi justificou as críticas feitas à primeira convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Em entrevista após a classificação do time saudita às quartas de final do Mundial de Clubes, o lateral-esquerdo afirmou que as falas no início do último mês tinham como objetivo defender o futebol praticado no país árabe e não desrespeitar companheiros brasileiros.

— Primeiro, agradecer a toda a nossa equipe por essa partida que fizemos hoje. Há um tempo atrás, eu falei que muita gente tem preconceito com o futebol saudita, (0:11) mas eu não quis dizer querendo desrespeitar o pessoal do Brasileiro, o povo brasileiro. Foi uma questão de, internamente, tentar olhar mais para o futebol saudita, porque nós sabemos da qualidade que temos — declarou Lodi ao "Sportv".

— Tem jogadores ali que já jogaram na Champions League também, que já jogaram na Premier League, já jogaram no Campeonato Espanhol, Campeonato Francês. Então, quando aparece um jogo assim, é jogar futebol e apresentar a nossa qualidade, o nosso esquema de jogo, e hoje foi uma prova disso — completou.

Críticas de Lodi à lista de Ancelotti na Seleção

No início de junho, Renan Lodi afirmou que merecia estar na lista da Seleção Brasileira na última Data Fifa. Sem ser chamado desde novembro de 2023, o lateral-esquerdo do Al-Hilal diz que esperava oportunidade e citou "preconceito com a Liga Saudita" como possível explicação pela ausência.

— Eu pensava que ia ter oportunidade de novo (na convocação de Ancelotti). Não sei se a CBF ou quem faz as convocações têm preconceito com a liga saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números — disparou o jogador em entrevista à "EPTV".

— Se for por números, poderiam ver meus números. Eu acho que eu merecia ter uma oportunidade. Mas também não fico pensando nisso, foco no meu clube, em ser campeão. Se aparecer um dia, vou agradecer muito — completou Lodi.

