Estêvão projeta retorno à Seleção: 'Vou tentar dar o máximo'

Estêvão encerrou a Data Fifa com motivos para comemorar. Após fazer o primeiro gol da vitória do Brasil por 4 a 0 sobre a Índia, neste sábado (3), em Calcutá, o atacante destacou a felicidade de defender a Seleção e afirmou que vai trabalhar para continuar sendo lembrado nas próximas convocações.

— Cara, eu fico muito feliz. Sempre é uma honra estar jogando na Seleção, estar marcando gols, estar aqui jogando. A gente sabe que ainda precisa melhorar muito nos nossos aspectos de jogo, mas saindo daqui hoje com duas vitórias e um empate, creio que sabemos que temos que melhorar e vamos buscar isso no restante das nossas convocações — afirmou ao sportv.

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A vitória sobre a Índia fechou a sequência de três partidas do Brasil nesta Data Fifa. Antes, a Seleção empatou com a Coreia do Sul e venceu a Austrália. Estêvão participou dos compromissos e aproveitou os minutos recebidos para ganhar ritmo no início da temporada europeia.

➡️ Veja os gols da vitória do Brasil sobre a Índia em Calcutá

Estêvão mira nova convocação do Brasil

Questionado sobre a possibilidade de mudanças na lista de convocados para novembro, Estêvão reforçou que pretende estar preparado caso receba uma nova oportunidade.

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— Sempre, a gente sempre tem que estar preparado. É por isso que, quando eu voltar agora, vou tentar dar o máximo no meu clube para tentar voltar aqui, porque representar o país é uma honra para mim — disse.

O atacante também destacou o trabalho no Chelsea como parte importante do processo para permanecer no radar da Seleção. Segundo Estêvão, os minutos com a equipe brasileira foram relevantes para recuperar ritmo neste início de temporada.

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— Muito, muito importante. O Mista é um cara que confia em mim, então eu tento depositar isso no campo e receber minutos, ainda mais pelo Brasil, é uma honra. Então acho que esses minutos que eu recebi foram muito importantes para mim, para o decorrer do ritmo, de tudo, então eu fico muito feliz — completou.

Estêvão comemora com Matheuzinho o primeiro gol do Brasil sobre a Índia (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

Brasil vence Índia e fecha Data Fifa

Sem grandes dificuldades, o Brasil derrotou a Índia por 4 a 0 no último compromisso desta Data Fifa. Estêvão abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, e Pedro ampliou pouco antes do intervalo.

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Na segunda etapa, Samuel Lino marcou duas vezes e completou a goleada brasileira em Calcutá. Apesar do resultado elástico, a Seleção teve dificuldades para transformar o domínio territorial em oportunidades claras, especialmente na primeira etapa. Carlo Ancelotti promoveu diversas mudanças ao longo da partida e terminou a Data Fifa com duas vitórias e um empate.