Flamengo

Flamengo anuncia acerto com novo patrocinador

Clube fecha parceria estratégica que reforça receita e presença da marca na temporada

Flamengo terá um novo patrocinador (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Flamengo
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
09:34
  • Matéria
O Flamengo anunciou a Betano como sua nova patrocinadora master, substituindo a PixBet, que deixou o clube em comum acordo. O valor da parceria não foi divulgado oficialmente, mas, segundo o "Estadão", gira em torno de R$ 250 milhões.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo o clube carioca, o novo acordo é considerado o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro e contempla diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, as modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino, e ainda a FlamengoTV, ampliando a presença da marca em várias plataformas.

— A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo — disse o clube em nota.

Anteriormente, a PixBet, que estampava a sua marca na parte principal da camisa rubro-negra, tinha um contrato de R$ 125 milhões por ano. O contrato também contava com a participação da FlaBet. 

Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Veja abaixo a nota completa do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.

A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025.

