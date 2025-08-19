Com destaque do Flamengo, Brasil vence Argentina e avança à final da Copa Latina
Seleção Brasileira venceu o clássico sul-americano por 89 a 65
A fase boa da Seleção Brasileira de Basquete continua colecionando vitórias. Em preparação para a AmeriCup, nesta segunda-feira (18), o Brasil levou a melhor no clássico contra a Argentina na estreia da Copa Latina. A partida terminou com placar por 89 a 65, o que destaca o domínio brazuca no duelo sul-americano. Astro do Flamengo, Gui Deodato foi o cestinha do jogo, com 25 pontos.
O elenco contou com outros destaques importantes na partida, além do ala rubro-negro. Atual campeão do NBB com o Franca, Georginho brilhou mais uma vez em quadra ao contribuir com 14 pontos. O jovem Reynan, que foi decisivo no título do Brasil no universitário, registrou 13 pontos para garantir a vitória sobre a Argentina.
Como foi o jogo?
O início do jogo foi marcado por uma certa vantagem da Argentina, que venceu o primeiro quarto por oito pontos de diferença. Apesar disso, o Brasil conseguiu a assumir o controle do jogo no período seguinte. As equipes foram para intervalo com superioridade brasileira no placar por 44 a 36.
Os períodos finais foi administrado pela Seleção Brasileira, que garantiu a larga vantagem no último quarto. Com destaque para as "cravadas" de George, Ruan, Mãozinha e Caboclo, e as afiadas cestas de três pontos, o Brasil fechou o jogo por 89 a 65 contra a Argentina.
Após os problemas enfrentados na primeira rodada, que impossibilitaram a realização dos jogos, o regulamento da Copa Latina precisou sofrer alterações. Agora, os vencedores da partida de estreia se enfrentarão em uma "final amistosa". A vitória do Brasil garantiu a vaga da Amarelinha na decisão desta terça-feira (19), às 20h30 (de Brasília), contra o Uruguai.
O que é a AmeriCup de basquete?
A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.
Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.
Relembre os convocados do Brasil para a AmeriCup
Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou os jogadores convocados do Brasil para a disputa da AmeriCup de basquete. Foram 16 atletas convocados, sendo que 12 viajam para a Nicarágua. Gui Santos e Didi não foram convocados. O torneio acontece entre 22 e 31 de agosto e é o primeiro do ciclo olímpico de Los Angeles 2028.
Gui Santos e Didi conversaram previamente com a Confederação Brasileira de Basquete e pediram dispensa da disputa por motivos pessoais não divulgados.
Caio Pacheco - Coruña-ESP
Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
Alexey Borges - Flamengo
Georginho de Paula - SESI Franca
Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
Reynan Gabriel - Pinheiros
Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
Gui Deodato - Flamengo
Kevin Crescenzi - Brasília
Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR
Mãozinha Pereira - Free Agent
