Seleção Brasileira Feminina empata com Japão em amistoso
Equipe de Arthur Elias se prepara para a Copa do Mundo de 2027
A Seleção Brasileira Feminina empatou em 2 a 2 com o Japão em amistoso realizado em Hiroshima, na madrugada deste domingo (29). Na etapa inicial, as Canarinhas abriram o placar com Nagano, mas as mandantes empataram com Miyazawa. No segundo tempo, o Brasil voltou à frente com Ishikawa, mas Miyazawa deixou tudo igual e garantiu a igualdade no marcador.
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Na etapa inicial, o Brasil iniciou o jogo pressionando a saída de bola do Japão, mas as mandantes impuseram muita dificuldade com jogadas nos duelos entre Fujino e Tarciane. Mas aos 28 minutos, Lauren aproveitou uma cobrança de escanteio, cabeceou com desvio em Nagano para abrir o placar para a Seleção. Na sequência, Luany recebeu uma bola pelo lado direito e carimbou a trave. Mas aos 35 minutos, Tanikawa recebeu pelo lado direito e tocou para Miyazawa empurrar para o fundo das redes e deixar tudo igual.
No segundo tempo, o confronto ganhou intensidade e ficou aberto com chances para os dois lados. Na primeira boa chance da Seleção Brasileira, Priscila foi lançada em profundidade, ficou cara a cara com Yamashita, mas a finalização parou na goleira japonesa. E aos 19 minutos, Duda Sampaio levantou uma bola na área, a defesa mandante se atrapalhou, Hasegawa chutou a bola na tentativa de afastar o perigo, mas acertou em Ishikawa, que estufou as redes a favor das Canarinhas. Mas cinco minutos depois, Miyazawa aproveitou um novo cruzamento rasteiro vindo do lado direito e bateu de primeira para deixar tudo igual. Na reta final, Luany chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR.
Com muitas dificuldades defensivas, a Seleção Brasileira viu a goleira Natascha ser um dos principais destaques da equipe. No próximo domingo (5), Brasil e Japão voltam a se enfrentar no último amistoso de 2026.
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