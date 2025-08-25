Seleção Brasileira fará toda a preparação na Granja Comary

Como o Lance! já havia antecipado, a Seleção Brasileira fará toda a preparação para os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo na Granja Comary, em Teresópolis. Ao todo, serão seis dias de treinos na serra fluminense. A Seleção Brasileira encara o Chile no próximo dia 4, no Maracanã, e encerra a participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em El Alto, na Bolívia.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo

— Ficaremos quase o período todo na Granja Comary. Primeira vez do mister Ancelotti, foi um desejo dele — disse o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano nesta segunda-feira (25), durante o anúncio de convocados.

Pela programação, o Brasil fará seis treinos em Teresópolis. Serão três antes do confronto com o Chile, e outros três após a partida no Maracanã. A Seleção viaja à Bolívia apenas na segunda (8), véspera do jogo. O grupo passará a noite em Santa Cruz de la Sierra, e viajará a El Alto poucas horas antes da partida.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira volta à Granja após 21 meses

A última vez que a Seleção principal treinou na Granja Comary foi há quase dois anos. Em novembro de 2023, então comandado por Fernando Diniz, o Brasil se preparou em Teresópolis para os jogos com Colômbia e Argentina, pelo primeiro turno das Eliminatórias.

Após o período de preparação para os jogos com Chile e Bolívia, a tendência é que a Seleção Brasileira só retorne à Granja Comary às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Isso porque os amistosos de outubro serão realizados na Ásia — faltam detalhes para o anúncio de Coreia do Sul e Japão como adversários —, e os de novembro, contra equipes africanas, também deverão ser no exterior. Em março, o Brasil deverá enfrentar duas seleções europeias.

continua após a publicidade

— Nossa ideia é enfrentar diferentes escolas até chegar em junho e iniciar a preparação para a Copa do Mundo — finalizou Rodrigo Caetano. O chefe da delegação será Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol.