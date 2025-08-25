Campeão do mundo em 2002, Juliano Belletti vê um trunfo de Carlo Ancelotti para conduzir a Seleção Brasileira na Copa de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador do Barça Atlètic enxerga como positiva a chegada do treinador italiano.

- Sempre a chegada de um novo treinador traz um novo ânimo pra todo mundo, jogadores, imprensa, torcida, ainda mais sendo o Ancelotti. Trabalhei com ele no Chelsea durante uma temporada e o conheço bem como pessoa. Creio que vai trazer muito conhecimento pra Seleção no momento em que passar por alguns problemas de resultados. Ele tem muita experiência e Copa do Mundo tem a ver com isso também. Tem talento, qualidade, mas experiência pode fazer diferença. E com o Carlo, acho que a esperança aumenta tendo ele no comando.

Nesta segunda-feira (25), Carlo Ancelotti anunciará a lista de 23 jogadores convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após a Data Fifa de setembro, a Seleção Brasileira realizará uma série de amistosos visando o Mundial de 2026.

Nos dois jogos em que esteve à frente da Seleção, Carlo Ancelotti arrancou um empate por 0 a 0 contra o Equador e conquistou uma vitória sobre o Paraguai. Diante do Chile, o comandante talvez faça o último jogo no Brasil, que será realizado no Maracanã.

