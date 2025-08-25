menu hamburguer
Belletti vê trunfo de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Fazer diferença’

Técnico do Barcelona Sub-20 conquistou Copa do Mundo em 2002

Belletti durante jogo entre Barcelona e Flamengo, pelo Intercontinental Sub-20 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Dia 25/08/2025
06:00
Campeão do mundo em 2002, Juliano Belletti vê um trunfo de Carlo Ancelotti para conduzir a Seleção Brasileira na Copa de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador do Barça Atlètic enxerga como positiva a chegada do treinador italiano.

- Sempre a chegada de um novo treinador traz um novo ânimo pra todo mundo, jogadores, imprensa, torcida, ainda mais sendo o Ancelotti. Trabalhei com ele no Chelsea durante uma temporada e o conheço bem como pessoa. Creio que vai trazer muito conhecimento pra Seleção no momento em que passar por alguns problemas de resultados. Ele tem muita experiência e Copa do Mundo tem a ver com isso também. Tem talento, qualidade, mas experiência pode fazer diferença. E com o Carlo, acho que a esperança aumenta tendo ele no comando.

Nesta segunda-feira (25), Carlo Ancelotti anunciará a lista de 23 jogadores convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após a Data Fifa de setembro, a Seleção Brasileira realizará uma série de amistosos visando o Mundial de 2026.

Nos dois jogos em que esteve à frente da Seleção, Carlo Ancelotti arrancou um empate por 0 a 0 contra o Equador e conquistou uma vitória sobre o Paraguai. Diante do Chile, o comandante talvez faça o último jogo no Brasil, que será realizado no Maracanã.

Ancelotti durante treino do Brasil no Centro de Treinamento CT Joaquim Grava
Ancelotti durante treino do Brasil no Centro de Treinamento CT Joaquim Grava (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

