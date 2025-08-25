menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Kaio Jorge, do Cruzeiro, estreia em convocação da Seleção principal

Artilheiro do Brasileiro, atacante da Raposa tem boas passagens por seleções de base

Atacante Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro contra o Ceará (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraKaio Jorge e a comemoração de gol característica, mostrada 15 vezes neste Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 25/08/2025
15:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal nesta segunda-feira (25), pelo técnico Carlo Ancelotti. Com experiência em seleções de base, Kaio Jorge vai estar à disposição para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Chile, dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia. O zagueiro Fabrício Bruno é outro jogador do Cruzeiro convocado nesta segunda-feira (25).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Revelado pelo Santos, Kaio Jorge, de 23 anos, tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17. Em 2017, disputou três jogos e marcou quatro gols no Campeonato Sul-Americano Sub-15, disputado na Argentina. O atacante do Cruzeiro fez os dois gols do Brasil na derrota por 3 a 2 para os argentinos, na final disputada em Mendoza, em 19 de julho.

Dois anos depois, Kaio Jorge foi campeão mundial Sub-17, com cinco gols nas sete partidas pela competição – todas vencidas pelo Brasil, sob o comando do técnico Guilherme Dalla Dea. O atacante voltou a marcar numa decisão: fez um gol na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o México, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), em 17 de novembro de 2019.

continua após a publicidade

Contratado pelo Cruzeiro no meio da temporada passada, Kaio Jorge estreou na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em 20 de julho, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Em 2024, disputou 23 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências. Uma contusão na coxa direita, sofrida no fim do ano passado, prejudicou o início da temporada 2025. Nos dois primeiros meses do ano, o atacante entrou em campo apenas duas vezes: nos empates por 1 a 1 com o Betim, em 25 de janeiro, e com o América, em 22 de fevereiro, já pela semifinal do Campeonato Mineiro.

➡️Ingressos para Cruzeiro x São Paulo, sábado (30), no Mineirão, estão à venda

Atacante Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaio Jorge vive excelente fase nesta temporada com o Cruzeiro

No Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge deslanchou: são 15 gols e seis assistências em 20 jogos – ele ficou de fora apenas da derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio. Em toda a temporada pelo Cruzeiro, o atacante marcou 17 gols e deu sete assistências em 32 partidas.

continua após a publicidade

Kaio Jorge se apresenta ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 1º, e não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhuma partida. Depois do jogo de sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro, a equipe volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias