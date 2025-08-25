Kaio Jorge, do Cruzeiro, estreia em convocação da Seleção principal

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal nesta segunda-feira (25), pelo técnico Carlo Ancelotti. Com experiência em seleções de base, Kaio Jorge vai estar à disposição para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Chile, dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia. O zagueiro Fabrício Bruno é outro jogador do Cruzeiro convocado nesta segunda-feira (25).

Revelado pelo Santos, Kaio Jorge, de 23 anos, tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17. Em 2017, disputou três jogos e marcou quatro gols no Campeonato Sul-Americano Sub-15, disputado na Argentina. O atacante do Cruzeiro fez os dois gols do Brasil na derrota por 3 a 2 para os argentinos, na final disputada em Mendoza, em 19 de julho.

Dois anos depois, Kaio Jorge foi campeão mundial Sub-17, com cinco gols nas sete partidas pela competição – todas vencidas pelo Brasil, sob o comando do técnico Guilherme Dalla Dea. O atacante voltou a marcar numa decisão: fez um gol na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o México, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), em 17 de novembro de 2019.

Contratado pelo Cruzeiro no meio da temporada passada, Kaio Jorge estreou na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em 20 de julho, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Em 2024, disputou 23 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências. Uma contusão na coxa direita, sofrida no fim do ano passado, prejudicou o início da temporada 2025. Nos dois primeiros meses do ano, o atacante entrou em campo apenas duas vezes: nos empates por 1 a 1 com o Betim, em 25 de janeiro, e com o América, em 22 de fevereiro, já pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaio Jorge vive excelente fase nesta temporada com o Cruzeiro

No Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge deslanchou: são 15 gols e seis assistências em 20 jogos – ele ficou de fora apenas da derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio. Em toda a temporada pelo Cruzeiro, o atacante marcou 17 gols e deu sete assistências em 32 partidas.

Kaio Jorge se apresenta ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 1º, e não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhuma partida. Depois do jogo de sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro, a equipe volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.