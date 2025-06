Férias, Mundial, busca por casa: saiba o planejamento de Ancelotti na Seleção

Após cumprir o primeiro objetivo e classificar a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, Carlo Ancelotti começa a desenhar o planejamento para os próximos três meses. O Brasil volta a campo em setembro, quando recebe o Chile e enfrenta a Bolívia fora de casa, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Carlo Ancelotti fez questão de ressaltar que ninguém possui vaga cativa no time para o Mundial do próximo ano. A ideia do treinador italiano é avaliar cerca de 70 jogadores ao redor do mundo que possam ser convocados na próxima Data Fifa, em setembro, mas antes ele pretende curtir alguns dias de descanso.

— Primeiro férias, porque não me lembro do último dia de férias que tive. Vou observar o Mundial de Clubes e depois temos uma lista ampla de jogadores, no Brasil, Europa, Arábia, mais ou menos uns 70 jogadores, então temos tempo para avaliar cada um desses jogadores. Todos esses 70 podem chegar ao Mundial. Não há uma lista definitiva de 25, 26 jogadores. Esses jogadores convocados nessa primeira convocação eu gostei muito, mas temos que avaliar os muitos jogadores que estão jogando no futebol mundial — afirmou o italiano.

Segundo apurou o Lance!, Ancelotti vai para a Madri para um pequeno período de descanso e volta para o Brasil para procurar um lugar onde morar. A opção mais viável é que ele more na Barra da Tijuca, pela proximidade com a sede da CBF.

Depois, vai para o Mundial acompanhar os jogadores brasileiros que atuam por equipes estrangeiras

— Foram 15 dias muito bonitos em todos os sentidos. Fui muito bem recebido pelo povo brasileiro. Hoje, nos estádios. Me deram um monte de camisetas. O ambiente dentro da CBF é fantástico, uma família. A atitude dos jogadores foi muito boa. Conseguimos a vitória, então estamos felizes — resumiu o treinador.

