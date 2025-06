Vini Jr viaja com titular da Seleção antes do Mundial de Clubes

Vini Jr compartilhou nesta quarta-feira (11) uma viagem ao lado de Matheus Cunha, companheiro de Seleção Brasileira. Os dois estão indo para Los Angeles, nos Estados Unidos, após a vitória do Brasil sobre o Paraguai por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias.

Na publicação, Vini Jr revelou que ambos estão à caminho da "Cidade dos Anjos"para realizar uma ação com a Nike. Ele aproveitou o momento também para agradecer a assistência de Matheus Cunha na partida contra a equipe paraguaia.

- Obrigado pela assistência. Rumo a Los Angeles com a Nike - disse o atacante.

Vini Jr no Mundial de Clubes

A viagem do camisa 7 do Real Madrid acontece dias antes da chegada do time espanhol aos Estados Unidos. O time de Xabi Alonso irá embarcar nesta sexta-feira (13) rumo a cidade de Miami, na Florida. Lá, o elenco merengue ficará concentrado em foco a estreia no torneio.

O Real Madrid estreia na competição contra Al-Hilal, na próxima quarta-feira (18), no Hard Rock Stadium. Os espanhóis estão no Grupo H, que também conta com a presença de Pachuca e RB Salzburg. O novo torneio da Fifa estreia neste sábado (14).