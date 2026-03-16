CBF detalha planejamento para a Copa e divulga data de estreia de uniforme da Seleção

Nesta segunda-feira (16), momentos antes da convocação do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, o coordenador executivo geral das Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, detalhou o planejamento estratégico da Amarelinha. O dirigente trouxe à tona informações cruciais sobre a logística nos Estados Unidos e confirmou que a Seleção vai estrear o novo uniforme.

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Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Um dos pontos altos da fala de Rodrigo Caetano foi a confirmação do cronograma de lançamento e uso dos novos uniformes em colaboração com a Jordan para o ciclo do Mundial. Segundo o coordenador, o torcedor verá as novas peças já nesta Data FIFA de março.

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— Estaremos estreando os nossos novos uniformes. Contra a França, jogaremos com o uniforme número 2, azul, e contra a Croácia, o uniforme amarelo, número 1 — revelou Rodrigo Caetano.

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O planejamento de treinos e deslocamentos foi desenhado para minimizar o desgaste. A base da Seleção Brasileira será em Orlando, utilizando a estrutura da ESPN Wide World of Sports, local já conhecido pela comissão técnica.

Nova Camisa Seleção Brasileira 2026 (Foto: Divulgação)

— Iremos dia 25 de Orlando para Boston, única e exclusivamente para o jogo, e retornaremos após, para o jogo do dia 31 contra a Croácia. O que significa que ficaremos esse período todo em Orlando, treinando lá na ESPN, como já foi anteriormente lá na Copa América — detalhou.

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Rodrigo Caetano também aproveitou o espaço antes da convocação dos amistosos para projetar os prazos definitivos para o Mundial de 2026. Ele reforçou as datas em que o Brasil precisará oficializar seus atletas perante a FIFA.

— Dia 11 de maio é o prazo final para a inscrição dos 55 nomes, ou seja, a lista larga, ela será uma inscrição para a Copa do Mundo. No dia 18 de maio, teremos a divulgação da lista final dos convocados para a Copa do Mundo, com 26 nomes — explicou o dirigente.

O cronograma apresentado prevê ainda um reencontro com o torcedor brasileiro antes do embarque definitivo para os Estados Unidos, onde ocorrerá a preparação final e os últimos amistosos.

— Nossa apresentação na Granja Comary está prevista para o dia 27 (de março), com o jogo contra o Panamá no Maracanã, às 18h30, no dia 31. Depois disso, no dia 1º, viajaremos todos em voo fretado para New Jersey, iniciando a preparação para o amistoso contra o Egito, que será realizado em Cleveland, às 17h do horário de Brasília — concluiu.

Ao final, Rodrigo Caetano informou que o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Barros de Carvalho, será o chefe de delegação para os confrontos contra franceses e croatas.