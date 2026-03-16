O técnico Carlo Ancelotti divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia nesta Data-Fifa. A lista de 26 nomes, divulgada na tarde desta segunda-feira (16) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, conta com três jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira.

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Dos três nomes convocados por Carlo Ancelotti, dois são titulares do time comandado por Leonardo Jardim: Alex Sandro e Léo Pereira. A convocação de Danilo passa, principalmente, por dois fatores. O primeiro é a versatilidade, já que o jogador pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral. Além disso, o defensor é um dos líderes do grupo, característica valorizada pela comissão técnica da Seleção.

Bom momento de Léo Pereira no Flamengo é coroado com a convocação para a Seleção

Não é de hoje que o nome de Léo Pereira é pedido por torcedores do Flamengo na Seleção. Desde a última temporada, o defensor se tornou peça fundamental no time rubro-negro, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. No último jogo da equipe carioca antes da convocação, que contou com a presença de Ancelotti, o zagueiro, após mais uma atuação sólida defensivamente, marcou um golaço de falta.

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Léo Pereira em ação pelo Flamengo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

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Paquetá fica fora da lista de Ancelotti

Um nome cotado para a convocação de Carlo Ancelotti foi o de Lucas Paquetá, que retornou ao futebol brasileiro nesta temporada. O meia, entretanto, ainda não atingiu o seu mais alto nível de desempenho, que chegou a colocá-lo no radar de Pep Guardiola, do Manchester City. Por isso, o camisa 20 rubro-negro ficou fora da lista.

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- Temos dúvidas para os zagueiros e no meio-campo. Algumas poucas dúvidas na frente. Depois, temos que dar conta das possíveis lesões que podem ocorrer durante dois meses de competição muito intensos na Europa, no Brasileirão... Temos que estar bem, focados na avaliação de todos os jogadores. Os que não estão hoje podem estar na convocação final, sem sombra de dúvidas. Hoje, por exemplo, não está o Paquetá, que voltou para cá, mas ele pode estar muito bem na convocação final e ter uma nova oportunidade. Quis ter a chance de ver dois meias novos que estão jogando muito bem no Botafogo e no Galatasaray - comentou Ancelotti sobre a ausência de Paquetá na lista.

Por outro lado, tanto o Flamengo quanto o staff de Paquetá têm a expectativa de que o jogador seja convocado para a Copa do Mundo. As partes entendem que o retorno do atleta ao clube que o formou está ligado, justamente, ao sonho de disputar um Mundial.

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