Vitória do Brasil na Copa do Mundo! A Seleção venceu Honduras por 7 a 0 nesta terça-feira (4), na Aspire Zone, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos do Grupo H. A Tetracampeã da competiçou confirmou o favoritismo e dominou todas as ações ofensivas da partida. Os autores dos gols foram Ruan Pablo (Bahia), Dell (Bahia, duas vezes), Felipe Morais (Cruzeiro), Vitor Hugo (Cruzeiro) e Angelo (São Paulo) e Gabriel Mec (Grêmio).

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

A equipe treinada por Dudu Patetuci assumiu as rédeas da partida desde o apito inicial, com domínio a partir da pressão na saída de bola de Honduras e o controle da posse. Aos 9 minutos do primeiro tempo, a Seleção abriu o placar com Ruan Pablo, que recebeu passe de Zé Lucas, do Sport, avançou pelo lado direito e finalizou com força no canto esquerdo, sem dar chances ao goleiro Eliezer Fuentes. 1 a 0 para o Brasil. O segundo tempo começou com uma tentativa de finalização de fora da área pelo lateral-esquerdo Arthur Ryan, do Fluminense, e a bola quase entrou após um desvio da defesa de Honduras, mas acertou a trave. No rebote, Dell, oportunista, aproveitou para marcar. 2 a 0 para o Brasil.

O terceiro foi outro belo lance: Felipe Morais avançou até a entrada da área e finalizou de fora com um potente chute de perna esquerda, acertando a bola em meia altura e estufando as redes. 3 a 0 para o Brasil. O quarto foi novamente marcado por Dell, mais uma vez em clássico lance de centroavante. Tiaguinho, do Grêmio, recebeu pela direita e arriscou um belo voleio; a bola desviou no "Haaland do Sertão", o suficiente para enganar o goleiro adversário e garantir o gol. 4 a 0 para o Brasil.

2️⃣ Segundo tempo

O quinto gol surgiu em uma jogada de escanteio curto, seguida por um cruzamento na área e defesa do goleiro. Vitor Hugo, atento, aproveitou a chance em um gol praticamente vazio e escorou de cabeça, marcando o quinto. A bola passou claramente da linha, tornando o gol válido. 5 a 0 para o Brasil. O sexto gol, que selou a goleada, foi marcado por Angelo em lance originado de um escanteio. O lateral finalizou cruzado com a perna direita, colocando a bola no canto do gol adversário. 6 a 0 para o Brasil. O placar foi fechado com o sétimo gol, após um passe magistral de cobertura de Vinícius Rocha , do Santos, para Gabriel Mec, que aproveitou e finalizou livre, ainda no ar. 7 a 0 para o Brasil.

O que vem por aí? 🔎

O Brasil retorna aos gramados na próxima sexta-feira (7), às 12h45 (de Brasília), para enfrentar a Indonésia, enquanto Honduras enfrenta a Zâmbia no mesmo dia e horário. Antes disso, Indonésia e Zâmbia se enfrentam hoje, também às 12h45, pela primeira rodada do Grupo H. Após a goleada, o Brasil lidera a chave com 3 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 7x0 Honduras

1ª rodada — Grupo H — Mundial sub-17

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro de 2025, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Aspire Zone, em Doha (CAT)

🥅 Gols: Ruan Pablo 1ºT/9' (1-0); Dell 1ºT/15' (2-0), 1ºT/49' (4-0); Felipe Morais 1ºT/19' (3-0); Vitor Hugo 2ºT/14' (5-0); Angelo 2ºT/39' (6-0); Gabriel Mec 2ºT/45' (7-0)

🟨 Cartões amarelos: Zé Lucas (BRA); Yeison Arriola, Alexander Álvarez, Enmanuel Martín (HON)

🟢🟡 Brasil sub-17 (Técnico: Dudu Patetuci)

João Pedro; Angelo, Vitor Hugo, Luis Guedes, Arthur Ryan; Tiaguinho, Zé Lucas (Luis Pacheco); Ruan Pablo (Andrey Fernandes), Felipe Morais (Gabriel Mec), Kayke (Pietro); Dell (Vinícius Rocha).

⚫🟡 Honduras sub-17 (Técnico: Israel Canales)

Eliezer Fuentes; Yensel Morales, Enmanuel Martín, Osmel Medina e José Oyuela (Darel Oliva); Yeison Arriola, Christopher Vega (Alexander Álvarez), Edward Amador, Nicolás Balbas (Joshua Palacios), Mike Arana; Marco Reyes (David Flores).

