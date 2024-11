Saiba o que o Brasil precisa para se classificar à Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo hoje, às 21h30, contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com dois objetivos em mente: recuperar-se nas Eliminatórias para Copa do Mundo depois do empate com a Venezuela em 1 a 1 e avançar na disputa por uma vaga no Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr desabafa e manda recado para racistas: ‘Eles vão ter medo de falar’

Com 17 pontos acumulados, o Brasil ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias. Historicamente, 23 pontos costumam ser suficientes para garantir a classificação direta. Isso significa que, com mais duas vitórias, a Seleção pode assegurar seu lugar no maior torneio de futebol do mundo. Restam ainda 21 pontos em disputa.

Nas edições anteriores de 2010 e 2022 das Eliminatórias, o 6º colocado – última posição que pode disputar uma vaga direta – terminou com 23 pontos. Se o Brasil mantiver seu aproveitamento atual de 51%, deverá somar os 10 pontos necessários, tranquilizando sua torcida antes da última rodada, marcada para setembro de 2025, contra a Bolívia, na altitude de El Alto, a mais de 4 mil metros de altura.

continua após a publicidade

Vini Jr., atacante do Brasil, em ação contra a Venezuela, em Maturín (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Apesar do equilíbrio, as novas regras de classificação – com seis vagas diretas para a América do Sul, além de uma repescagem – tornam o cenário mais favorável. Vale lembrar que esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, expandindo as oportunidades para os países sul-americanos.

➡️ Dia da Consciência Negra: CBF adota gesto antirracismo em Brasil x Uruguai

Desde 2002, nenhuma equipe sul-americana terminou as Eliminatórias com menos de 23 pontos em sexto lugar. Por isso, o Brasil tem boas chances de garantir a vaga antecipadamente, especialmente se evitar tropeços contra adversários diretos.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira ainda enfrentará uma sequência desafiadora nas Eliminatórias. Os próximos adversários incluem o Uruguai e a Colômbia, ambos em casa, seguidos por uma partida fora contra a Argentina. Depois, o Brasil encara o Equador em outro confronto como visitante, retornando para jogos em casa contra Paraguai e Chile, antes de encerrar sua campanha enfrentando a Bolívia fora.