Dorival Júnior projeta Seleção Brasileira ideal

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior afirmou que planeja ter sua equipe ideal para a disputa da Copa do Mundo. Neste momento, o comandante está focado em conseguir uma classificação através das Eliminatórias.

O treinador avaliou de forma positiva o desempenho recente do Brasil, que vem de duas vitórias e um empate na competição. Com os resultados, a Seleção chegou à 4ª colocação e pode ultrapassar o Uruguai em caso de um triunfo no duelo na Arena Fonte Nova.

- Ideal, aquela que você planeja, aquela para ganhar a Copa. Eu gostaria de tê-la dentro da Copa do Mundo, eu sou muito sincero com vocês. A classificação nós vamos buscar, vamos alcançar, tenho certeza disso e uma confiança grande. Começamos a nos aproximar bem mais das equipes que estão aí na liderança da competição. Se Deus quiser amanhã, buscando o melhor resultado possível, queremos ter uma aproximação ainda maior. É tudo que nós queremos que aconteça. Essa subida gradativa da equipe, essa melhora a cada momento, mas o principal é que nós estejamos conscientes da evolução que a equipe vem tendo e, acima de tudo, dos acertos ainda a serem feitos, das correções melhoradas. Eu acho que esse é o trabalho. Com relação a pouco tempo de treinamento, eu tinha consciência de tudo isso. Eu sabia o que enfrentar. Não é aqui um choro, uma lamentação, é apenas uma constatação. Nós estamos vendo, preparando e esperando, mas eu tenho certeza, uma convicção muito grande, que daqui a um ano, sete, oito meses, quando nós chegarmos em um momento mais importante, com o crescimento desses jovens que aí estão, já um pouco mais encorpados dentro dos seus clubes, dentro da própria Seleção, nós teremos coisas muito positivas aí.

Nesta terça-feira (19), a Seleção Brasileira recebe o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), em busca de dar mais um passo pela Copa do Mundo de 2026. A equipe de Dorival Júnior pode encerrar 2024 na vice-liderança das Eliminatórias em caso de vitória sobre a Celeste e um tropeço da Colômbia.