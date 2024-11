Brasil enfrenta Uruguai com histórico de invencibilidade favorável

A Seleção Brasileira entra em campo, nesta terça-feira (18), às 21h45 (de Brasília), contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O time conta com um retrospecto positivo significativo contra a Celeste. São mais de 30 anos sem perder em casa.

Jogando em casa, na Fonte Nova, em Salvador, o Brasil tem a oportunidade de manter a escrita contra os uruguaios. A última ocasião em que a Seleção foi derrotada foi em 24 de novembro de 1992. No encontro, o Uruguai venceu por 2 a 1. O gol da Amarelinha foi marcado por Edmundo, abrindo o placar.

Desde então, ao todo, são oito confrontos mandados pelo Brasil. Cinco vitórias e três empates. Dorival colca o time em campo para manter a escrita mas é cauteloso.

Fala, Dorival Junior, técnico da Seleção Brasileira!

- Tenho repetido que as seleções sul-americanas têm crescido bastante ultimamente. Com o Uruguai não é diferente. É uma equipe com muito dinamismo, com marcação forte em todos os setores e com jogadores de bastante qualidade técnica, espalhados por vários clubes do mundo”, disse, em entrevista coletiva na tarde dessa segunda (18) na capital baiana - disse Dorival, acrescentando:

- Vai ser um jogo bem difícil, bem complicado, pro Uruguai também. Vamos tentar criar o máximo possível e tentar neutralizar nosso adversário. A torcida pode esperar a mesma entrega de sempre da Seleção Brasileira.

Caso vença o Uruguai, o Brasil ultrapassará a Celeste na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção fica de olho também no confronto entre Colômbia e Equador. Um tropeço dos colombianos pode deixar a Amarelinha na vice-liderança da classificação.