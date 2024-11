Vini Jr desabafa e manda recado para racistas: ‘Eles vão ter medo de falar’

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na véspera do Dia da Consciência Negra, Vini Jr, atacante do Real Madrid e uma das apostas de Dorival Júnior para o confronto contra a Celeste, falou sobre sua luta no combate ao racismo em entrevista à "CBF TV".

- Eu sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos, porque eu, sozinho, não tenho como combater tudo isso que todos os negros vêm sofrendo. Mas eu sei do meu tamanho, eu sei da força que eu tenho, da minha fala, e eu posso falar por todas aquelas pessoas que não têm força, que têm medo, ou que passam por muitas coisas e nem sempre as pessoas acreditam na fala daquelas pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar e seguir firme e forte na luta com todos os jogadores e todas as pessoas que puderam nos ajudar - disse Vini Jr, em entrevista à "CBF TV".

- É sempre bom melhorar e acredito que estamos no caminho certo, porque eu jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que é menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo, como faz a CBF - acrescentou.

- Então, tem sido algo muito importante, porque nos últimos três meses nós conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que cometeram. E isso a gente pode diminuir o mais rápido possível, porque até uma pessoa que é racista, eles vão ter medo de falar isso quando tem câmeras, e isso vai diminuindo e vai afetando outras pessoas também, que vão fazer menos - finalizou o atacante da Seleção Brasileira.

Torcedores do Atlético de Madrid que incitaram racismo contra Vini Jr são presos

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Segundo o jornal espanhol "As", no final de outubro deste ano, quatro torcedores do Atlético de Madrid foram presos pela Polícia Nacional da Espanha por incitar ódio e racismo contra Vini Jr. O brasileiro do Real Madrid foi alvo de uma campanha nas redes sociais antes de clássico entre os rivais da capital local, por La Liga.

O impacto do posicionamento antirracista de Vini Jr. é relevante. Não é o primeiro atleta negro a sofrer racismo no futebol. Mas, a forma como se coloca publicamente, vestindo a camisa do maior clube de futebol do mundo, torna a atitude ainda mais admirável.

As ações de Vinícius já surtiram efeito positivo na sociedade - mesmo que ainda seja pouco. Ao longo deste ano, torcedores do Atlético de Madrid e do Valência foram condenados na Justiça, após proferirem insultos racistas direcionados ao brasileiro.

Onde assistir o jogo da Seleção Brasileira

Brasil e Uruguai se enfrentam, nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BRA), às 21h45 (de Brasília). A partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026 terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV e Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv.