Brasil e Uruguai se enfrentam, nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45 (de Brasília). A partida marcará a implementação do protocolo da Fifa contra atos racistas.

O gesto é formado pelo cruzamento dos braços em frente ao peito. Ao realizar a ação, os jogadores poderão sinalizar diretamente ao árbitro que estão sendo alvos de abuso racista. Dessa maneira, o árbitro inicia um procedimento que pode terminar em três etapas: interrupção da partida, suspensão do jogo e abandono do evento.

Os "braços cruzados" como sinalização de abusos racista se tornaram parte do protocolo do futebol mundial em agosto de 2024, durante a Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA, realizada na Colômbia. Três meses depois, a CBF inicia a atividade em todos os níveis do futebol no Brasil.

Os detalhes do gesto foram comunicados aos jogadores da Seleção Brasileira, comissão técnica e equipe de arbitragem (18) em Salvador. Os torcedores presentes na Fonte Nova também serão informados por meio de anúncios no estádio. A partir do dia 5 de novembro, a CONMEBOL anunciou que a ação será implementada em todas as partidas organizadas pela confederação.

