Ancelotti justifica convocação para a Seleção: 'Preferi chamar quem está 100%'

O técnico Carlo Ancelotti explicou os critérios utilizados na última convocação da Seleção Brasileira antes da lista definitiva para a Copa do Mundo FIFA de 2026. O Brasil terá dois compromissos importantes no fim de março, enfrentando França e Croácia nos dias 26 e 31, respectivamente.

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— A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Todos que estão jogando, já que temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Mas é uma lista de quem está bem fisicamente, porque vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100%.

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O treinador também explicou que a convocação servirá para observar de perto alguns jogadores que ainda não conhece bem no ambiente da seleção, como Roger Ibañez, Gleison Bremer, Rayan Vitor Simplicio Rocha, Danilo Barbosa e Gabriel Sara.

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— É uma última oportunidade de conhecer eles e fazer uma lista final com a ideia mais clara possível.

Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Avaliação além do desempenho em campo

De acordo com Ancelotti, a comissão técnica já possui relatórios detalhados sobre o rendimento técnico dos atletas. Porém, o objetivo agora é avaliar outros aspectos, principalmente a adaptação ao grupo e o comportamento fora das quatro linhas.

— Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se comporta no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter.

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O técnico acrescentou que todos os jogadores brasileiros seguem sendo monitorados pela comissão.

— Sabemos perfeitamente como está jogando, porque temos avaliações de cada jogador que está e não está na lista. Estamos avaliando todos.

Ele também ressaltou que alguns convocados vivem bom momento em seus clubes e merecem a oportunidade, como Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez e Bremer.

— Também são jogadores que merecem estar, porque estão atuando bem no seu campeonato.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)